Pecco Bagnaia (11º): "Inaceptable, como en Moto3".

Por segunda vez consecutiva, Francesco "Pecco" Bagnaia tiene que desviarse por la clasificación 1, en la que quedó rezagado al 13º puesto hace una semana en el GP de Indonesia. Al mismo tiempo, el líder del Campeonato del Mundo afirmó: "Mis sensaciones no son tan malas, como en Mandalika. Es extraño".

Como es habitual, el piloto oficial de Ducati trabajó durante toda la FP1 y durante largos tramos de la sesión libre de 60 minutos del viernes por la tarde con la mente puesta en la carrera, y sólo con neumáticos medios traseros hasta el ataque al crono. "En cuanto hemos puesto el neumático trasero blando para el 'time attack', han empezado los problemas. Quizá la mejor estrategia habría sido empezar con el neumático blando -como la mayoría de los pilotos- para analizar cómo reacciona el compuesto blando de antemano. Pero optamos por la estrategia que quizás fue la mejor de cara a la carrera".

"Tengo grandes problemas en aceleración", describió el italiano de 26 años. "En las curvas rápidas mi moto es demasiado agresiva y muy nerviosa. Por ejemplo, pierdo dos décimas con Martin saliendo de la última curva hacia la línea de meta, es increíble. Me falta tracción".

A Pecco también parecieron sacarle de quicio las bromas de sus compañeros mientras perseguía tiempos, con Martín, Mir y Márquez colocándose a su rueda trasera en el último y decisivo intento. "En mi primer intento estaba solo, si no recuerdo mal. En mi segundo intento, al principio era el último de un grupo, pero vi a unos diez pilotos haciéndolo como en Moto3", relató Bagnaia, dejando claro: "Eso no es aceptable desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que estamos en MotoGP y tenemos que ser un ejemplo para los demás. Y no han sido uno o dos pilotos, han sido diez pilotos que han ido lentos en la trazada para buscar el rebufo. Para mí eso es inaceptable. Como de costumbre, yo iba primero en el grupo y todos los demás detrás. Pero siempre prefiero ir delante, sin nadie delante. A veces eso es bueno, a veces es malo, pero aunque hubiera ido más despacio, nadie me habría adelantado. La única solución era empujar".

Mientras Bagnaia hablaba de sus problemas en su ronda de prensa, Dorna hacía oficial el nuevo calendario con la carrera principal el sábado y el sprint el domingo. "Si veis las previsiones meteorológicas, desde mi punto de vista es mejor", comentó Pecco. "Porque el domingo será difícil incluso abrir los boxes con rachas de viento de 50 km/h y más. Así que seguro que es mejor, y hemos trabajado con el neumático más que con los demás de cara a la larga carrera."

De cara al programa que le espera el sábado con la FP2, la Q1, posiblemente la Q2 y luego la carrera a 27 vueltas, sin embargo, el campeón del mundo sabe: "Será difícil porque tendremos una mañana muy complicada. Así que podemos esperar un día difícil, un día muy estresante".

En su posición de líder del mundial, ¿sería quizás una ventaja que no se pudieran disputar todas las carreras este fin de semana debido a la meteorología y que Martin tuviera por tanto una oportunidad menos de recuperar puntos? "También puede ser lo contrario", respondió Bagnaia. En principio, sin embargo, el seis veces ganador de la temporada prefiere disputar una carrera de GP de distancia completa en lugar de un sprint. "Prefiero la carrera larga normalmente, me gusta controlarla, somos muy buenos en eso. Pero hoy ha sido bastante difícil mantener la regularidad. El neumático trasero se destruye, es bastante difícil. Pero empecé 15º aquí en 2019 y acabé cuarto. Y creo que estoy un poco mejor que en 2019, por lo que una puesta al día es posible aquí ".

Resultado de los entrenamientos de MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293