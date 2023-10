Pecco Bagnaia (11e) : "Inacceptable, comme en Moto3".

Pour la deuxième fois consécutive, Francesco "Pecco" Bagnaia a dû faire un détour par la qualification 1, où il avait notoirement échoué à la 13e place sur la grille de départ du GP d'Indonésie il y a une semaine. Le leader du championnat du monde affirmait pourtant : "Comme à Mandalika, mon feeling n'est en fait pas si mauvais. C'est étrange".

Comme à son habitude, le pilote officiel Ducati a travaillé en vue de la course tout au long de la FP1 et pendant une grande partie des 60 minutes de la séance de pratique du vendredi après-midi - et ce uniquement avec des pneus arrière mediums jusqu'à la chasse au chrono. "Dès que nous avons mis le pneu arrière tendre pour le 'time attack', les problèmes ont commencé. La meilleure stratégie aurait peut-être été de commencer avec le pneu soft, comme la plupart des pilotes, pour analyser la réaction du mélange tendre. Mais nous avons opté pour la stratégie qui était peut-être la meilleure en vue de la course".

"J'ai de gros problèmes à l'accélération", a décrit l'Italien de 26 ans. "Dans les virages rapides, ma moto est trop agressive et très nerveuse. Par exemple, à la sortie du dernier virage, je perds deux dixièmes sur Martin jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est incroyable. Je manque de traction".

Pecco, en pleine chasse au chrono, a également semblé se laisser déstabiliser par les chamailleries de ses coéquipiers lorsque Martin, Mir et Márquez se sont positionnés sur sa roue arrière lors de la tentative finale et décisive. "Lors de ma première tentative, j'étais seul, si je me souviens bien. Lors de ma deuxième tentative, j'étais d'abord le dernier d'un groupe, mais j'ai vu une dizaine de pilotes faire comme en Moto3", a raconté Bagnaia avant de préciser : "C'est inacceptable de mon point de vue si l'on considère que nous sommes en MotoGP et que nous devons servir d'exemple aux autres. Et ce n'est pas un ou deux pilotes, mais dix qui ont roulé lentement sur la ligne pour chercher à se mettre à l'abri du vent. Pour moi, c'est inacceptable. Comme toujours, j'étais alors le premier du groupe et tous les autres derrière. Mais je préfère toujours pousser à l'avant, sans personne devant moi. Parfois c'est bien, parfois c'est mal, mais même si j'avais ralenti, personne ne m'aurait dépassé. La seule solution était de pousser".

Pendant que Bagnaia parlait de ses problèmes lors de son tour de presse, la Dorna officialisait le nouveau calendrier avec la course principale du samedi et le sprint du dimanche. "Quand on voit les prévisions météo, c'est mieux de mon point de vue", a commenté Pecco. "Car le dimanche, il sera difficile d'ouvrir ne serait-ce que le box avec des rafales de vent de 50 km/h et plus. C'est donc certainement mieux - et nous avons travaillé avec le pneu plus que les autres en vue de la longue course".

En ce qui concerne le programme qui l'attend samedi, avec FP2, Q1, éventuellement Q2, puis la course de 27 tours, le champion du monde sait aussi que "ce sera difficile parce que nous aurons une matinée très difficile. C'est donc une journée difficile qui nous attend, une journée très stressante".

Dans sa situation de leader du championnat du monde, serait-ce un avantage si toutes les courses ne pouvaient pas avoir lieu ce week-end en raison de la météo et que Martin avait ainsi une occasion en moins de gagner des points ? "Cela peut aussi être le contraire", répond Bagnaia. Mais en principe, le sextuple vainqueur de la saison préfère disputer une course de GP sur toute la distance plutôt qu'un sprint. "Je préfère normalement la course longue, j'aime contrôler, nous sommes très bons dans ce domaine. Mais aujourd'hui, c'était assez difficile de rester constant. Le pneu arrière se détruit, c'est assez difficile. Mais je suis parti ici en 2019 en 15e position et j'ai terminé quatrième. Et je pense que je suis un peu mieux qu'en 2019, donc une remontée est possible ici".

