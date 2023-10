Pecco Bagnaia (11°): "Inaccettabile, come in Moto3".

Per la seconda volta consecutiva, Francesco "Pecco" Bagnaia è costretto a deviare dalle qualifiche 1, in cui una settimana fa era rimasto bloccato al 13° posto nel GP d'Indonesia. Allo stesso tempo, il leader del Campionato del Mondo ha affermato: "Le mie sensazioni non sono così negative, come a Mandalika. È strano".

Come di consueto, il pilota della Ducati ha lavorato per tutta la FP1 e per lunghi tratti della sessione di prove di 60 minuti del venerdì pomeriggio pensando alla gara - e solo con gomme medie posteriori fino al time attack. Non appena abbiamo montato la gomma posteriore morbida per il "time attack", sono iniziati i problemi. Forse la strategia migliore sarebbe stata quella di partire con la gomma morbida, come la maggior parte dei piloti, per analizzare in anticipo le reazioni della mescola morbida. Ma abbiamo optato per la strategia che forse è stata la migliore in termini di gara".

"Ho grossi problemi in accelerazione", ha descritto il 26enne italiano. "Nelle curve veloci la mia moto è troppo aggressiva e molto nervosa. Per esempio, perdo due decimi su Martin in uscita dall'ultima curva verso il traguardo, è incredibile. Mi manca la trazione".

Pecco è sembrato anche innervosito dalle battute dei suoi compagni di gara mentre inseguiva i tempi, con Martin, Mir e Márquez che si sono posizionati sulla sua ruota posteriore nell'ultimo e decisivo tentativo. "Al primo tentativo ero da solo, se ricordo bene. Nel secondo tentativo, all'inizio ero l'ultimo di un gruppo, ma ho visto una decina di piloti che lo facevano come in Moto3", ha raccontato Bagnaia, chiarendo: "Questo non è accettabile dal mio punto di vista, visto che siamo in MotoGP e dobbiamo essere un esempio per gli altri. E non si trattava di uno o due piloti, ma di dieci piloti che sono andati piano sulla linea per cercare la scia. Per me è inaccettabile. Come al solito, io ero il primo del gruppo e tutti gli altri dietro. Ma preferisco sempre spingere davanti, senza nessuno davanti a me. A volte è un bene, a volte è un male, ma anche se fossi andato più piano, nessuno mi avrebbe superato. L'unica soluzione era spingere".

Mentre Bagnaia parlava dei suoi problemi nel suo incontro con la stampa, Dorna ha ufficializzato il nuovo programma con la gara principale il sabato e la sprint la domenica. "Se vedete le previsioni del tempo, dal mio punto di vista è meglio", ha commentato Pecco. "Perché domenica sarà difficile anche solo aprire i box con raffiche di vento di 50 km/h e oltre. Quindi è sicuramente meglio - e abbiamo lavorato con lo pneumatico più degli altri in vista della gara lunga".

Guardando al programma che lo attende sabato con FP2, Q1, forse Q2 e poi la gara di 27 giri, il campione del mondo sa però: "Sarà difficile perché avremo una mattinata molto difficile. Quindi possiamo aspettarci una giornata difficile, una giornata molto stressante".

Nella sua posizione di leader del campionato mondiale, sarebbe forse un vantaggio se questo fine settimana non si potessero disputare tutte le gare a causa del tempo e Martin avrebbe quindi un'occasione in meno per recuperare punti? "Può essere anche il contrario", ha risposto Bagnaia. In linea di principio, comunque, il sei volte vincitore della stagione preferisce disputare una gara di GP sulla distanza completa piuttosto che una volata. "Preferisco la gara lunga, mi piace controllarla, siamo molto bravi in questo. Ma oggi è stato piuttosto difficile rimanere costanti. Il pneumatico posteriore si distrugge, è piuttosto difficile. Ma nel 2019 sono partito 15° e sono arrivato quarto. E penso di essere un po' meglio rispetto al 2019, quindi un recupero è possibile qui".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20/10):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293