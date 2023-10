Pecco Bagnaia (11º): "Inaceitável, como no Moto3".

O líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia (Ducati), também vai ter de fazer um turno de qualificação extra em Phillip Island, mais a corrida principal de 27 voltas no sábado, devido às condições climatéricas.

Pela segunda vez consecutiva, Francesco "Pecco" Bagnaia tem de se desviar da Qualificação 1, na qual ficou em 13º lugar há uma semana no GP da Indonésia. Ao mesmo tempo, o líder do Campeonato do Mundo afirmou: "A minha sensação não é assim tão má, como em Mandalika. É estranho".

Como de costume, o piloto da fábrica da Ducati trabalhou durante todo o FP1 e por longos trechos da sessão de treinos de 60 minutos na tarde de sexta-feira com a corrida em mente - e apenas com pneus traseiros médios até o ataque ao tempo. "Assim que colocámos o pneu traseiro macio para o 'time attack', os problemas começaram. Talvez a melhor estratégia tivesse sido começar com o pneu macio - como a maioria dos pilotos - para analisar a reação do composto macio antes. Mas optámos pela estratégia que foi talvez a melhor em termos de corrida."

"Tenho grandes problemas na aceleração", descreveu o italiano de 26 anos. "Nas curvas rápidas a minha moto é demasiado agressiva e muito nervosa. Por exemplo, perco dois décimos em relação ao Martin ao sair da última curva para a meta, é inacreditável. Falta-me tração".

Pecco também parecia estar a ser perturbado pelas brincadeiras dos seus colegas pilotos enquanto perseguia os tempos, com Martin, Mir e Márquez a posicionarem-se na sua roda traseira na última e decisiva tentativa. "Na minha primeira tentativa estava sozinho, se bem me lembro. Na minha segunda tentativa, eu era o último de um grupo no início, mas vi cerca de dez pilotos fazendo isso como na Moto3", contou Bagnaia, deixando claro: "Isso não é aceitável do meu ponto de vista, considerando que estamos no MotoGP e temos que ser um exemplo para os outros. E não foi um ou dois pilotos, foram dez pilotos que foram lentos na linha para procurar o slipstream. Isso é inaceitável para mim. Como de costume, eu era o primeiro do grupo e todos os outros vinham atrás. Mas eu prefiro sempre andar na frente, sem ninguém à minha frente. Por vezes é bom, outras vezes é mau, mas mesmo que tivesse ido mais devagar, ninguém me teria ultrapassado. A única solução era empurrar".

Enquanto Bagnaia falava dos seus problemas na ronda de imprensa, a Dorna oficializou o novo calendário com a corrida principal no sábado e o sprint no domingo. "Se virmos as previsões meteorológicas, do meu ponto de vista é melhor," comentou Pecco. "Porque no domingo será difícil até abrir as boxes com rajadas de vento de 50 km/h ou mais. Por isso, é melhor de certeza - e trabalhámos mais com o pneu do que com os outros, tendo em conta a longa corrida."

Olhando para o programa que o espera no sábado com FP2, Q1, possivelmente Q2 e depois a corrida de 27 voltas, no entanto, o campeão do mundo sabe: "Vai ser difícil porque vamos ter uma manhã muito difícil. Por isso, podemos esperar um dia difícil, um dia muito stressante".

Na sua posição de líder do campeonato do mundo, seria talvez uma vantagem se nem todas as corridas se pudessem realizar este fim de semana devido às condições atmosféricas e Martin tivesse assim menos uma oportunidade para recuperar pontos? "Também pode ser o contrário", respondeu Bagnaia. Em princípio, no entanto, o seis vezes vencedor da temporada prefere disputar uma corrida de GP em toda a distância em vez de um sprint. "Normalmente, prefiro a corrida longa, gosto de a controlar, somos muito bons nisso. Mas hoje foi muito difícil manter a consistência. O pneu traseiro fica destruído, é bastante difícil. Mas eu comecei em 15º aqui em 2019 e terminei em quarto. E acho que estou um pouco melhor do que em 2019, por isso é possível recuperar o atraso aqui."

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293