Maverick Viñales (Aprilia/3º): Asombro ante Espargaró

Maverick Viñales se mantuvo cerca de los dos ases del Red Bull KTM, Brad Binder y Jack Miller, el viernes en Phillip Island con temperaturas veraniegas y fue más rápido que todos los pilotos de Ducati. El experimentado español alaba en general la manejabilidad de su Aprilia RS-GP 23, sólo ve un talón de Aquiles.

"No ha ido mal, estoy contento y muy satisfecho. Hemos vuelto a encontrar una buena velocidad en una pista muy diferente. Esa es la buena noticia. Hemos intentado entender los neumáticos y ver qué pasará en la carrera. Por ahora hemos hecho bastante poco en la moto", ha señalado el español, que nunca ha ganado en 50 Grandes Premios.

Viñales se dio cuenta: "Sólo a la salida de las últimas curvas seguimos sin tener suficiente tracción. Tenemos que trabajar un poco en ello con la puesta a punto electrónica. Por lo demás, soy muy rápido en la tercera sección. Es sólo una cuestión de tracción. No significa que la moto no funcione si tenemos poca tracción en la última curva. De hecho, la moto va muy bien, pero todas las Aprilia tienen este problema".

Sobre el cambio de horario para el sábado, Viñales dijo: "¡Todo el mundo está preparado! Ha sido una decisión muy acertada y lo correcto. Después de cinco fines de semana casi seguidos todo el mundo está preparado, no es la segunda carrera del año. Será duro, pero estamos trabajando bien".

"Jorge Martín es muy, muy rápido y los dos chicos de KTM también lo son, no sólo a una vuelta. Tengo el mejor ritmo sobre el papel con el neumático blando. Pero tenemos que mejorar la salida de la última curva, entonces siempre puedo hacer los tiempos bajos de 1:29. Veremos si puedo mejorar aquí el sábado".

Lo que es fijo para Viñales es que no montará el neumático blando para la carrera: "No voy a jugar al póquer para la carrera y jugarme esa carta. Usaré el neumático medio. Además, he trabajado mucho con el neumático medio por la tarde y el ritmo ha sido muy bueno".

Por cierto: su compañero de equipo Aleix Espargaró fue el último en la medición de velocidad en la recta de meta. Viñales se sorprendió por ello: "¿De verdad? ¡Pero si no era tan evidente! La verdad es que no veía esta diferencia en los tiempos por vuelta", se maravilló el español. "¡Estoy sorprendido porque la moto es realmente rápida! Pero esta es probablemente la última curva, aquí coges velocidad para la recta. Veremos si podemos tener algo de KERS en la moto", comentó entre risas. "Pero lo comprobaremos de todas formas. Me sorprende, ¡pero gracias por la información!".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293