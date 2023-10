Maverick Viñales (Aprilia/3e) : L'étonnement d'Espargaró

Vendredi, Maverick Viñales est resté sur les talons des deux as de Red Bull-KTM, Brad Binder et Jack Miller, sous des températures estivales à Phillip Island, et plus rapide que tous les pilotes Ducati. L'expérimenté Espagnol loue en général le comportement de son Aprilia RS-GP 23, il ne voit qu'un talon d'Achille.

"Pas mal - je suis heureux et très satisfait. Nous avons à nouveau trouvé une bonne vitesse sur une piste très différente. C'est la bonne nouvelle. Nous avons essayé de comprendre les pneus et de voir ce qui allait se passer en course. Nous avons assez peu travaillé sur la moto pour le moment", a constaté l'Espagnol, qui n'a plus gagné de Grand Prix depuis 50 ans.

Viñales a reconnu : "C'est seulement à la sortie des derniers virages que nous n'avons pas encore assez de traction. Nous devons travailler un peu sur ce point au niveau des réglages électroniques. Mais sinon, je suis super rapide dans la troisième section. C'est juste une question de traction. Cela ne veut pas dire que la moto ne fonctionne pas si nous avons peu de traction dans le dernier virage. En fait, la moto fonctionne très bien, mais toutes les Aprilia ont ce problème".

Concernant le changement d'horaire pour le samedi, Viñales a déclaré : "Tout le monde est prêt ! C'était une très bonne décision et la bonne. Après cinq week-ends presque consécutifs, tout le monde est prêt, ce n'est pas la deuxième course de l'année. Ce sera dur, mais nous travaillons bien".

"Jorge Martin est très, très rapide et les deux gars de KTM sont également rapides, et pas seulement sur un tour. Sur le papier, c'est moi qui ai le meilleur rythme avec les pneus tendres. Mais nous devons améliorer la sortie du dernier virage, ce qui me permettra de toujours réaliser des temps bas de 1:29. Nous verrons si je peux encore m'améliorer samedi ici".

Ce qui est sûr pour Viñales, c'est qu'il ne montera pas le pneu tendre pour la course : "Je ne jouerai plus au poker pour la course et je jouerai cette carte. Je vais utiliser le pneu médium. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le pneu médium l'après-midi et le rythme était vraiment bon !"

D'ailleurs, son coéquipier Aleix Espargaró était dernier lors de la mesure de vitesse sur la dernière ligne droite. Viñales s'en est étonné : "Vraiment ? Ce n'était pas si évident ! Je n'ai pas vu cette différence dans les temps au tour", s'est étonné l'Espagnol. "Je suis surpris parce que la moto est plutôt rapide ! Mais c'est probablement le dernier virage, c'est là que l'on prend de la vitesse pour la ligne droite. Nous allons voir si nous pouvons avoir un peu de KERS sur la moto", dit-il en riant. "Mais nous allons le vérifier. Cela me surprend - mais merci pour l'information".

Résultat MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293