Maverick Viñales (Aprilia/3°): Stupore per Espargaró

Il pilota ufficiale dell'Aprilia Maverick Viñales ha concluso la prima giornata di prove della MotoGP a Phillip Island in terza posizione come primo inseguitore della Red Bull-KTM ed è stato informato dopo la sessione di un difetto di Alex Espargaró.

Maverick Viñales è rimasto alle calcagna dei due assi della Red Bull KTM Brad Binder e Jack Miller venerdì a Phillip Island, con temperature estive, ed è stato più veloce di tutti i piloti Ducati. L'esperto spagnolo elogia in generale la maneggevolezza della sua Aprilia RS-GP 23 e vede solo un tallone d'Achille.

"Non male - sono contento e molto soddisfatto. Abbiamo ritrovato una buona velocità su una pista molto diversa. Questa è la buona notizia. Abbiamo cercato di capire le gomme e di vedere cosa sarebbe successo in gara. Per ora abbiamo fatto poco sulla moto", ha sottolineato lo spagnolo, che non ha mai vinto in 50 Gran Premi.

Viñales ha poi aggiunto: "Solo all'uscita delle ultime curve non abbiamo ancora abbastanza trazione. Dobbiamo lavorare un po' su questo aspetto con la messa a punto elettronica. Ma per il resto sono velocissimo nella terza sezione. È solo una questione di trazione. Non significa che la moto non funzioni se abbiamo poca trazione nell'ultima curva. In realtà, la moto funziona molto bene, ma tutte le Aprilia hanno questo problema".

Riguardo al cambio di programma per il sabato, Viñales ha detto: "Tutti sono pronti! È stata un'ottima decisione e la cosa giusta da fare. Dopo cinque weekend quasi consecutivi tutti sono pronti, non è la seconda gara dell'anno. Sarà dura, ma stiamo lavorando bene".

"Jorge Martin è molto, molto veloce e anche i due ragazzi della KTM sono veloci, non solo su un giro. Sulla carta ho il ritmo migliore con la gomma morbida. Ma dobbiamo migliorare l'uscita dell'ultima curva, poi potrò sempre fare tempi bassi di 1:29. Vedremo se riuscirò a migliorare qui. Vedremo se riuscirò a migliorare qui sabato".

Per Viñales è certo che non monterà la gomma morbida per la gara: "Non giocherò a poker per la gara e non giocherò quella carta. Userò la gomma media. Ho lavorato molto con la gomma media anche nel pomeriggio e il passo era davvero buono!".

A proposito: il compagno di squadra Aleix Espargaró è stato ultimo nella misurazione della velocità sul rettilineo d'arrivo. Viñales ne è rimasto sorpreso: "Davvero? Ma non era così ovvio! Non avevo certo visto questa differenza nei tempi sul giro", si è meravigliato lo spagnolo. "Sono sorpreso perché la moto è davvero veloce! Ma questa è probabilmente l'ultima curva, qui si prende velocità per il rettilineo. Vedremo se riusciremo ad avere il KERS sulla moto", ha detto ridendo. "Ma lo controlleremo comunque. Mi sorprende, ma grazie per l'informazione!".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293