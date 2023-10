Maverick Viñales (Aprilia/3º): Surpreso com Espargaró

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Maverick Viñales manteve-se perto dos dois ases da Red Bull KTM, Brad Binder e Jack Miller, na sexta-feira em Phillip Island, sob temperaturas de verão, e foi mais rápido que todos os pilotos da Ducati. O experiente espanhol elogia o comportamento da sua Aprilia RS-GP 23 e vê apenas um ponto fraco.

"Nada mau - estou contente e muito satisfeito. Voltámos a encontrar boa velocidade numa pista muito diferente. Essa é a boa notícia. Tentámos perceber os pneus e ver o que vai acontecer na corrida. Fizemos muito pouco na moto por enquanto", observou o espanhol, que nunca venceu em 50 Grandes Prémios.

Viñales percebeu: "Só na saída das últimas curvas é que ainda não temos tração suficiente. Temos de trabalhar um pouco nisso com a configuração eletrónica. Mas, de resto, estou super rápido na terceira secção. É apenas uma questão de tração. Não significa que a mota não funcione se tivermos pouca tração na última curva. De facto, a moto funciona muito bem, mas todas as Aprilia têm este problema."

Sobre a mudança de horário para sábado, Viñales disse: "Todos estão prontos! Foi uma decisão muito boa e a coisa certa a fazer. Depois de cinco fins-de-semana quase seguidos todos estão prontos, não é a segunda corrida do ano. Vai ser difícil, mas estamos a trabalhar bem."

"O Jorge Martin é muito, muito rápido e os dois tipos da KTM também são rápidos - não apenas numa volta. No papel, tenho o melhor ritmo com o pneu macio. Mas precisamos de melhorar a saída da última curva, então posso sempre fazer os tempos baixos de 1:29. Vamos ver se consigo melhorar aqui no sábado".

O que está decidido para Viñales é que ele não vai usar o pneu macio na corrida: "Não vou jogar póquer na corrida e jogar essa carta. Vou usar o pneu médio. Também trabalhei muito com o pneu médio durante a tarde e o ritmo foi muito bom!"

A propósito: o colega de equipa Aleix Espargaró foi o último na medição de velocidade na reta final. Viñales ficou surpreendido com isso: "A sério? Mas isso não era assim tão óbvio! De certeza que não vi esta diferença nos tempos por volta", admirou-se o espanhol. "Estou surpreendido porque a moto é realmente rápida! Mas esta é provavelmente a última curva, é aqui que se ganha velocidade para a reta. Vamos ver se podemos ter algum KERS na mota", riu-se. "Mas vamos ver na mesma. Surpreende-me - mas obrigado pela informação!"

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293