Penalización en la parrilla para Augusto Fernández (GASGAS/13º)

Fabio Quartararo tuvo que abortar su última vuelta rápida en la sesión clasificatoria del viernes por la tarde porque Augusto Fernández se interpuso en su camino en la curva 10. "Sí, no hay excusas, no le vi", se reprochó el piloto del GASGAS-Tech3.

Los comisarios de MotoGP de la FIM sancionaron al debutante con una penalización de 3 posiciones en la parrilla de salida por ralentizar la trazada en los últimos diez minutos de una sesión, lo que interfirió con otro piloto y afectó directamente a sus posibilidades de pasar a la Q2 (infracción de tipo 2).

Por lo tanto, Augusto Fernández baja tres puestos en la parrilla para la próxima carrera de GP de distancia completa, que se adelantará al sábado por la tarde (salida a las 6.10am CEST) en Phillip Island debido a las condiciones meteorológicas.

Aparte del percance, el madrileño de 26 años se mostró plenamente satisfecho con su jornada: segundo en la FP1 y 13º por la tarde. Después de todo, es la primera vez que pilota la RC16 en el exigente y rápido circuito del Gran Premio de Phillip Island. "¡Hoy ha ido bien! Hubiera sido posible entrar en la Q2, sólo que no he conseguido juntarlo todo. He hecho dos vueltas rápidas pero con un error cada una. Pero las sensaciones son buenas. Todavía nos falta algo en la persecución de los tiempos, pero el ritmo parece mejor".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293