Pénalité de grille pour Augusto Fernández (GASGAS/13e)

Fabio Quartararo a dû interrompre son dernier tour rapide lors des essais chronométrés de vendredi après-midi parce qu'Augusto Fernández lui barrait la route au virage 10. "Oui, il n'y a pas d'excuses, je ne l'ai pas vu", a assumé le pilote GASGAS-Tech3.

Les stewards FIM MotoGP ont infligé une pénalité de trois places sur la grille au rookie pour avoir ralenti sur la ligne dans les dix dernières minutes d'une séance, gênant ainsi un autre pilote et compromettant directement ses chances de monter en Q2 (infraction de type 2).

Augusto Fernández recule donc de trois places sur la grille de départ de la prochaine course de GP sur la distance complète, qui sera avancée au samedi après-midi (départ à 6h10 CEST) à Phillip Island en raison des conditions météorologiques.

Hormis cette mésaventure, le Madrilène de 26 ans s'est montré globalement satisfait de sa journée - deuxième en FP1 et treizième dans l'après-midi. Après tout, c'était la première fois qu'il pilotait la RC16 sur le circuit exigeant et rapide du Grand Prix de Phillip Island. "C'était bien aujourd'hui ! Il aurait été possible d'accéder à la Q2, je n'ai juste pas réussi à tout mettre en place. J'ai réalisé deux tours rapides, mais avec une erreur à chaque fois. Les sensations sont bonnes. Il nous manque encore quelque chose pour la chasse au chrono, mais le rythme semble meilleur".

Résultat MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293