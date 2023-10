Penalità di griglia per Augusto Fernández (GASGAS/13°)

Fabio Quartararo ha dovuto interrompere il suo ultimo giro veloce nelle qualifiche di venerdì pomeriggio perché Augusto Fernández gli ha ostacolato la strada alla curva 10. "Sì, non ci sono scuse, non l'ho visto", si è preso la colpa il pilota del GASGAS-Tech3.

I commissari sportivi della FIM MotoGP hanno inflitto al rookie una penalità di 3 posizioni in griglia per aver rallentato sul traguardo negli ultimi dieci minuti di una sessione, interferendo con un altro pilota e compromettendo direttamente le sue possibilità di avanzare in Q2 (infrazione di tipo 2).

Augusto Fernández retrocede quindi di tre posizioni sulla griglia di partenza del prossimo GP sulla distanza completa, che sarà anticipato a sabato pomeriggio (partenza alle 6.10 CEST) a Phillip Island a causa delle condizioni meteorologiche.

A parte l'inconveniente, il 26enne madrileno è stato molto soddisfatto della sua giornata: secondo nelle FP1 e 13° nel pomeriggio. Dopo tutto, questa è la prima volta che guida la RC16 sull'impegnativo e veloce circuito del Gran Premio di Phillip Island. "È stato bello oggi! Sarebbe stato possibile entrare in Q2, ma non sono riuscito a mettere insieme tutto. Ho fatto due giri veloci ma con un errore ciascuno. Le sensazioni sono comunque buone. Ci manca ancora qualcosa nella ricerca dei tempi, ma il passo sembra migliore".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293