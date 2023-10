Grande penalidade sobre Augusto Fernández (GASGAS/13º)

No seu primeiro dia com a moto de MotoGP em Phillip Island, Augusto Fernández esteve bem, mas no final cometeu um erro quando se meteu no caminho de Fabio Quartararo.

Fabio Quartararo teve de abortar a sua última volta rápida na qualificação de sexta-feira à tarde porque Augusto Fernández estava no seu caminho na curva 10. "Sim, não há desculpas, eu não o vi", assumiu o piloto da GASGAS-Tech3.

Os Comissários Desportivos da FIM MotoGP aplicaram ao estreante uma penalização de 3 lugares na grelha por ter abrandado na linha de meta nos últimos dez minutos de uma sessão, o que interferiu com outro piloto e afectou diretamente as suas hipóteses de passar à Q2 (infração de Tipo 2).

Augusto Fernández desce, assim, três lugares na grelha de partida para a próxima corrida de GP de distância completa, que será antecipada para sábado à tarde (partida às 6h10 CEST) em Phillip Island devido às condições climatéricas.

Para além do percalço, o madrileno de 26 anos ficou muito satisfeito com o seu dia - segundo no FP1 e 13º à tarde. Afinal, foi a primeira vez que pilotou a RC16 no exigente e rápido circuito do Grande Prémio de Phillip Island. "Hoje foi bom! Teria sido possível entrar na Q2, mas não consegui juntar tudo. Fiz duas voltas rápidas, mas com um erro cada. Mas a sensação é boa. Ainda nos falta algo na perseguição dos tempos, mas o ritmo parece melhor."

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293