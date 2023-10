Marc Márquez (16º): Dos caídas y poca confianza

Desde que se hizo oficial el cambio a Gresini-Ducati, Marc Márquez se ha mostrado relajado y de buen humor, como alguien a quien ya no pueden sacudir los continuos problemas en su actual lugar de trabajo.

Explicó sucintamente cómo le fue el viernes en la pista de Phillip Island. "Tenía poca confianza en la moto. A diferencia de años anteriores, fui prudente en las curvas rápidas. Sólo en las curvas lentas apreté más, porque me sentía un poco más seguro". Enseguida se produjo la primera caída de la FP1, en la curva diez, lo que no aumentó precisamente mi confianza. Más tarde tuve otro gran momento en el mismo punto". Un momento en el que, como en sus mejores tiempos, intentó coger la moto de nuevo con la rodilla y el codo. Los reflejos estaban ahí - excepto que la última generación de su Honda RC213V se negaba a ser atrapada".

Aparte de eso, tuvo un buen día, añadió Márquez. Pero nadie del público sabía si lo decía con sinceridad o con sarcasmo. "En general ha sido un día positivo. Aquí sólo hay dos curvas lentas que son muy peliagudas y ahí no puedes recuperar tiempo con decisión. Voy a recuperar tiempo en las curvas rápidas donde hoy me he entretenido".

Márquez consideró acertada la decisión de adelantar la carrera principal al sábado. "Te adelanta a un problema antes de que esté ahí", señaló. "La elección de neumáticos se convierte un poco en una partida de póquer porque no sabemos exactamente cuánto durará nuestro compuesto preferido. Aparte de eso, el proceso para nosotros es más o menos el mismo que los otros fines de semana. Y si realmente no podemos correr el domingo, ¡el daño es menor!".