Marc Márquez (16e) : deux chutes et un manque de confiance

Depuis l'officialisation de son transfert chez Gresini-Ducati, Marc Márquez apparaît serein et de bonne humeur, comme quelqu'un que les problèmes persistants à son poste actuel n'ébranlent plus.

Il a expliqué brièvement comment il s'est senti vendredi sur la piste de Phillip Island. "Je n'avais pas beaucoup de confiance en la machine. Contrairement aux années précédentes, je me suis donc montré prudent dans les virages rapides. Ce n'est que dans les virages lents que j'ai mis plus de pression, car je m'y sentais un peu plus en sécurité. C'est là, au virage dix, que s'est produite la première chute de la FP1, ce qui n'a pas vraiment stimulé ma confiance. Plus tard, au même endroit, j'ai vécu un autre grand moment !" Un moment où il a essayé, comme à ses meilleurs moments, de rattraper la machine avec le genou et le coude. Les réflexes étaient là - sauf que la dernière génération de sa Honda RC213V ne voulait pas se laisser intercepter".

Mis à part cela, Márquez a ajouté qu'il avait vécu une bonne journée. Mais aucun des auditeurs ne savait si ces propos étaient sincères ou sarcastiques. "Dans l'ensemble, c'était une journée positive. Il n'y a que deux virages lents ici, qui sont tellement poilus, et ce n'est pas là que tu peux gagner du temps de manière décisive. Je vais aller chercher le temps dans les virages rapides où j'ai flâné aujourd'hui".

Márquez a trouvé que la décision d'avancer la course principale au samedi était une bonne chose. "Cela te permet d'anticiper un problème avant qu'il ne survienne", a-t-il fait remarquer. "Le choix des pneus devient certes un peu un coup de poker, car nous ne savons pas exactement combien de temps le mélange que nous préférons tiendra. A part cela, le processus est à peu près le même pour nous que pour les autres week-ends. Et si nous ne pouvons effectivement pas rouler dimanche, les dégâts seront moindres !"