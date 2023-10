Marc Márquez (16°): due cadute e poca fiducia

Da quando è stato ufficializzato il passaggio a Gresini-Ducati, Marc Márquez è apparso rilassato e di buon umore, come uno che non può più essere scosso dai continui problemi del suo attuale posto di lavoro.

Ha spiegato sinteticamente come si è comportato venerdì sul circuito di Phillip Island. "Avevo poca fiducia nella moto. A differenza degli anni precedenti, sono stato prudente nelle curve veloci. Solo nelle curve lente ho spinto di più, perché lì mi sentivo più sicuro". La prima caduta delle FP1 è avvenuta proprio lì, alla curva dieci, e questo non ha aumentato la mia fiducia. Più tardi ho avuto un altro grande momento nello stesso punto!". Un momento in cui, come nei suoi momenti migliori, ha cercato di riprendere la moto con il ginocchio e il gomito. I riflessi c'erano, solo che l'ultima generazione della sua Honda RC213V si è rifiutata di essere presa".

A parte questo, ha avuto una buona giornata, ha aggiunto Márquez. Ma nessuno del pubblico sapeva se questo fosse sincero o sarcastico. "Nel complesso è stata una giornata positiva. Qui ci sono solo due curve lente che sono così pelose e non si può recuperare tempo in modo decisivo. Cercherò di guadagnare tempo nelle curve veloci, dove oggi mi sono attardato".

Márquez ritiene che la decisione di anticipare la gara principale al sabato sia stata azzeccata. "Ti permette di anticipare un problema prima che si presenti", ha osservato. "La scelta degli pneumatici diventa un po' una partita a poker perché non sappiamo esattamente quanto durerà la nostra mescola preferita. A parte questo, il processo per noi è praticamente lo stesso degli altri fine settimana. E se non riusciamo a correre la domenica, il danno è minore!".