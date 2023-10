Marc Márquez (16º): Duas quedas e pouca confiança

Desde que a mudança para a Gresini-Ducati se tornou oficial, Marc Márquez tem aparentado estar relaxado e de bom humor - como alguém que já não pode ser abalado pelos problemas em curso no seu atual local de trabalho.

Ele explicou de forma sucinta como se saiu na sexta-feira na pista de Phillip Island. "Tinha pouca confiança na mota. Ao contrário dos anos anteriores, fui cauteloso nas curvas rápidas. Só nas curvas mais lentas é que me esforcei mais, porque me sentia um pouco mais seguro. Logo, a primeira queda no FP1 aconteceu aí, na curva 10, o que não aumentou exatamente a minha confiança. Mais tarde, tive outro grande momento no mesmo sítio!" Um momento em que, tal como nos seus melhores tempos, tentou apanhar novamente a moto com o joelho e o cotovelo. Os reflexos estavam lá - exceto que a última geração da sua Honda RC213V recusou-se a ser apanhada."

Tirando isso, ele teve um bom dia, acrescentou Márquez. Mas ninguém na plateia sabia se a intenção era sincera ou sarcástica. "No geral, foi um dia positivo. Há apenas duas curvas lentas aqui que são muito difíceis e não se pode ganhar tempo de forma decisiva. Vou ganhar tempo nas curvas rápidas onde hoje perdi tempo."

Márquez considerou que a decisão de antecipar a corrida principal para sábado foi acertada. "Isso faz-nos antecipar um problema antes de ele existir," observou. "A escolha do pneu torna-se um pouco como um jogo de póquer porque não sabemos exatamente quanto tempo o nosso composto preferido vai durar. Para além disso, o processo para nós é praticamente o mesmo que nos outros fins-de-semana. E se não pudermos correr no domingo, os danos são menores!"