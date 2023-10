Fabio Quartararo (Yamaha) : Est-ce dû aux pneus ?

En d'autres circonstances, le pilote GASGAS-Tech3 Augusto Fernández aurait probablement eu la bile quand il a gâché le dernier tour rapide de Fabio Quartararo (24 ans). Peu après l'emblématique combinaison "Luckey Heights", l'Espagnol s'est mis à rêver sur la ligne idéale de l'ancien champion du monde qui arrivait à toute vitesse. Mais ce dernier n'était pas particulièrement rancunier. "J'avais déjà une demi-seconde de retard à cet endroit. J'aurais peut-être pu m'améliorer un peu. Mais la Q2 n'a jamais été un problème".

"Avec mon meilleur temps de 1:29,4 min, j'étais clairement à la limite. L'an dernier, j'étais cinquième après les qualifications (son temps était alors de 1:27,973 min). Aujourd'hui, je suis 17e, c'est absurde".

Ce n'est pas la première fois que l'homme aux 12 victoires en GP reconnaît la cause principale de l'évolution désastreuse des performances de la Yamaha d'usine, "c'est que le comportement en virage, l'agilité qui caractérisait la moto auparavant, a complètement disparu. Notre force est devenue notre faiblesse".

Le Sudiste ne s'explique pas pourquoi les performances de la M1 sont si fluctuantes. Il cherche ses mots. "Je ne comprends pas ce qui se passe. En Inde, un podium. Au Japon, c'est catastrophique. Puis dernièrement en Indonésie, à nouveau sur le podium. Je ne sais pas quoi faire".

En Indonésie, il s'attendait certes à un bon résultat au préalable. "Là-bas, la nouvelle carcasse de pneu nous a été favorable", estime-t-il.

Si le pilote aux 153 GP poursuit son analyse, il estime que le problème fondamental pour le team Monster Energy Yamaha se situe de toute façon au niveau des pneus. "Nous avons du mal à gérer les pneus. Les autres motos sont plus rapides grâce aux pneus actuels. Pour nous, cela a une influence négative".

L'échange entre le sprint et la course n'influence pas vraiment le scepticisme de Quartararo sur les tâches à venir. "L'année dernière, nous nous sommes tout de même améliorés à chaque séance d'essais, lorsqu'il y avait plus de gomme sur la piste", voit-il là une dernière paille d'espoir.

Résultats MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Résultat Moto2, Phillip Island, temps combinés après FP2 (20.10.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



En outre :

23. Tulovic, Kalex, + 1,732