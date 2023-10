Fabio Quartararo (Yamaha): E' colpa delle gomme?

Cinque giorni dopo la sua splendida cavalcata verso il podio in Indonesia, Fabio Quartararo non ha avuto alcuna possibilità di qualificarsi direttamente alla Q2 di Philip Island con il 17° posto. Il francese è del tutto sconcertato.

In altre circostanze, probabilmente gli sarebbe venuto il voltastomaco quando il pilota GASGAS-Tech3 Augusto Fernández ha rovinato l'ultimo giro veloce di Fabio Quartararo (24). Poco dopo l'iconica combinazione "Luckey Heights", lo spagnolo ha sognato di passare sulla linea ideale dell'ex campione del mondo in arrivo nel suo giro di lancio. Ma quest'ultimo non era particolarmente risentito. "Avevo già mezzo secondo di ritardo. Forse avrei potuto migliorare un po'. Ma la Q2 non è mai stata un problema".

"Ero chiaramente al limite con il mio miglior tempo di 1:29.4 min. L'anno scorso ero quinto dopo le qualifiche (il suo tempo allora era di 1:27.973 min). Oggi sono 17°, il che è assurdo".

La causa principale del disastroso sviluppo delle prestazioni della Yamaha ufficiale viene riconosciuta dal 12 volte vincitore del GP, non per la prima volta, nel "fatto che il comportamento in curva, l'agilità, che prima contraddistinguevano la moto, sono completamente scomparsi. La nostra forza è diventata una debolezza".

Il francese del sud non riesce a spiegare perché le prestazioni della M1 oscillino così tanto. Ha difficoltà a trovare le parole. "Non capisco cosa stia succedendo. In India, podio. Catastrofico in Giappone. Poi, più recentemente, in Indonesia, di nuovo podio. Non riesco a capire nulla".

In Indonesia, tuttavia, si sarebbe aspettato un buon risultato in anticipo. "La nuova carcassa del pneumatico ha giocato a nostro favore", afferma.

Se il partecipante al GP 153 volte analizza ulteriormente, vede il problema fondamentale per il team Monster Energy Yamaha con i pneumatici. "Non riusciamo a gestire bene le gomme. Le altre moto sono sempre più veloci a causa delle gomme attuali. Questo ci condiziona negativamente".

Lo scambio tra sprint e gara non influisce in modo significativo sullo scetticismo di Quartararo riguardo ai compiti da svolgere. "L'anno scorso, dopo tutto, siamo migliorati a ogni prova quando c'era più gomma in pista", vede qui un'ultima goccia di speranza.

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1'27.943".

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22° Marini, Ducati, + 2.293

Risultato Moto2, Phillip Island, tempi combinati dopo le FP2 (20.10.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2° Canet, Kalex, + 0,138 sec.

3° Acosta, Kalex, + 0,455

4° Dixon, Kalex, + 0,550

5° Gonzalez, Kalex, + 0,632

6° Roberts, Kalex, + 0,787

7° Chantra, Kalex, + 0,902

8° Garcia, Kalex, + 0,924

9° Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10° Lowes, Kalex, + 1,026

11° Guevara, Kalex, + 1,148

12° Arbolino, Kalex, + 1,201

13° Ramirez, Kalex, + 1.245

14° Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15° Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1.732