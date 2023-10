Fabio Quartararo (Yamaha): São os pneus?

Noutras circunstâncias, teria provavelmente ficado furioso quando o piloto da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, estragou a última volta rápida de Fabio Quartararo (24). Pouco depois da icónica combinação "Luckey Heights", o espanhol mudou sonhadoramente para a linha ideal do antigo Campeão do Mundo na sua última volta. Mas este último não ficou particularmente ressentido. "Eu já estava meio segundo atrás. Talvez tivesse melhorado um pouco. Mas a Q2 nunca foi um problema".

"Eu estava claramente no limite com o meu melhor tempo de 1:29.4 min. No ano passado, fui quinto após a qualificação (o seu tempo foi 1:27.973 min). Hoje estou em 17º, o que é absurdo."

A principal causa para a desastrosa evolução do desempenho da Yamaha de fábrica é reconhecida pelo 12 vezes vencedor de GP, não pela primeira vez, no "facto de o comportamento em curva, a agilidade, que anteriormente distinguia a moto, ter desaparecido completamente. A nossa força tornou-se uma fraqueza".

O sulista francês não consegue explicar porque é que o desempenho da M1 flutua tanto. Ele tem dificuldade em encontrar palavras. "Não percebo o que está a acontecer. Na Índia, pódio. Catastrófico no Japão. Depois, mais recentemente, na Indonésia, pódio de novo. Não percebo nada".

Na Indonésia, no entanto, ele esperava um bom resultado de antemão. "A carcaça do pneu novo funcionou a nosso favor lá", diz ele.

Se o participante do 153-time GP analisar mais, ele vê o problema fundamental para a equipa Monster Energy Yamaha com os pneus de qualquer maneira. "Não conseguimos lidar bem com os pneus. As outras motos estão a ficar mais rápidas por causa dos pneus actuais. Isso afecta-nos negativamente."

A troca de sprint e corrida não afecta significativamente o ceticismo de Quartararo em relação às tarefas que tem pela frente. "No ano passado, afinal de contas, melhorámos em cada treino quando havia mais borracha na pista", ele vê aqui uma última gota de esperança.

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1'27.943".

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22º Marini, Ducati, + 2,293

Resultado Moto2, Phillip Island, tempos combinados após FP2 (20.10.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2º Canet, Kalex, + 0,138 seg.

3º Acosta, Kalex, + 0,455

4º Dixon, Kalex, + 0,550

5º Gonzalez, Kalex, + 0,632

6º Roberts, Kalex, + 0,787

7º Chantra, Kalex, + 0,902

8º Garcia, Kalex, + 0,924

9º Lopez, Boscoscuro, + 1.005

10º Lowes, Kalex, + 1,026

11º Guevara, Kalex, + 1,148

12º Arbolino, Kalex, + 1,201

13º Ramirez, Kalex, + 1,245

14º Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15º Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.732