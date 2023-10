Pol Espargaró (GASGAS/5º): Cada vuelta un placer

Los meses transcurridos desde su grave caída en los entrenamientos del inicio de la temporada en Portugal han sido un largo calvario para el español, que celebró su regreso en el Gran Premio de Gran Bretaña en julio, pero que sigue luchando por recuperar su antigua forma.

El piloto de Granollers, de 32 años y padre de familia, se ha mostrado muy satisfecho por el primer rayo de esperanza de la temporada, en un circuito en el que siempre se le ha dado bien acelerar.

"Esta mañana rodábamos con el compuesto medio en la rueda trasera y estábamos hasta el cuello de problemas. Pero esta tarde, con el neumático blando, la moto ha funcionado perfectamente y me he sentido muy cómodo pilotando", ha comentado Espargaró, "Detrás de Brad Binder he conseguido un buen tiempo en el sprint final. Brad está pilotando a otro nivel, pero yo también estoy contento, estoy disfrutando cada vuelta en esta pista."

A diferencia de algunos de sus compañeros, Espargaró es resistente a la meteorología y tiene pocas preocupaciones por el mal tiempo que se avecina en el extremo sur de Australia, previsto para el domingo como muy tarde. "Recuerdo el fin de semana de la carrera de 2019, cuando se cancelaron los entrenamientos del sábado por culpa de las borrascas. Todos los demás se quejaron de las condiciones en la Comisión de Seguridad, pero yo estaba en contra de la cancelación porque iba decentemente rápido con mi moto oficial KTM", sonríe Espargaró.

Ahora, sin embargo, tras volver al prototipo desde Austria, se siente preparado para todas las condiciones una vez más. "Estoy preparado para el sábado, ya sea al sprint o en la carrera principal", anunció. "La decisión de adelantar la prueba principal es sin duda acertada, aparte de eso, porque el viento fuerte es el peor tiempo posible en nuestro deporte", señaló Pol.

Espargaró continuó: "Especialmente en la categoría de Moto2, el viento es peligroso porque estas máquinas son grandes y pesadas, no son fáciles de corregir, y como tienen menos agarre con sus neumáticos, pilotar puede ser realmente un problema", explicó. "Pero también para nosotros en MotoGP las condiciones pueden ser límite, aunque tengamos más agarre y la carga aerodinámica de los alerones ayude a mantener la rueda delantera en pista. El viento fuerte más el frío, como suele ocurrir aquí en Phillip Island, es una combinación especialmente desagradable. Si a eso le añades agua, pilotar se convierte en algo realmente arriesgado".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22º Marini, Ducati, + 2.293

Resultado Moto2, Phillip Island, tiempos combinados tras FP2 (20.10.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2º Canet, Kalex, + 0.138 seg.

3º Acosta, Kalex, + 0.455

4º Dixon, Kalex, + 0,550

5º González, Kalex, + 0,632

6º Roberts, Kalex, + 0,787

7º Chantra, Kalex, + 0,902

8º García, Kalex, + 0,924

9º López, Boscoscuro, + 1,005

10º Lowes, Kalex, + 1,026

11º Guevara, Kalex, + 1,148

12º Arbolino, Kalex, + 1,201

13º Ramírez, Kalex, + 1,245

14º Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15º Darryn Binder, Kalex, + 1.362



23º Tulovic, Kalex, + 1.732