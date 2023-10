Pol Espargaró (GASGAS/5e) : Chaque tour est un plaisir

Les mois qui ont suivi sa grave chute à l'entraînement lors de l'ouverture de la saison au Portugal ont été un long chemin de croix pour l'Espagnol, qui avait certes fêté son retour lors du Grand Prix d'Angleterre en juillet, mais qui se bat encore aujourd'hui pour retrouver sa forme d'antan.

Le père de famille de Granollers, âgé de 32 ans, était donc d'autant plus heureux d'avoir trouvé la première véritable lueur d'espoir de la saison, sur un circuit où il a toujours été à l'aise avec l'accélérateur.

"Ce matin, nous avons roulé avec le pneu médium à l'arrière et nous étions dans les problèmes jusqu'au cou. Mais cet après-midi, avec les pneus tendres, la moto fonctionnait parfaitement et je me sentais vraiment à l'aise au guidon", expliquait Espargaró, "derrière Brad Binder, j'ai réalisé un bon temps au tour dans le sprint final. Brad est à un autre niveau, mais je suis aussi content - je savoure chaque tour sur ce circuit".

Contrairement à certains de ses collègues, Espargaró résiste aux intempéries et ne s'inquiète guère du mauvais temps qui s'annonce à l'extrême sud de l'Australie, au plus tard dimanche. "Je me souviens du week-end de course 2019 où les essais du samedi ont été annulés à cause des rafales de vent. Tous les autres se sont plaints des conditions à la commission de sécurité, mais je me suis opposé à l'annulation parce que j'étais correctement rapide avec ma moto d'usine KTM", sourit Espargaró.

Maintenant qu'il est revenu d'Autriche sur son prototype, il se sent à nouveau prêt à affronter toutes les conditions. "Je suis prêt pour le samedi, qu'il s'agisse du sprint ou de la course principale", a-t-il annoncé. "En dehors de cela, la décision d'avancer la course principale est sans aucun doute la bonne, car le vent fort est le pire temps possible dans notre sport", a constaté Pol.

Espargaró poursuit : "Le vent est particulièrement dangereux dans la catégorie Moto2, car ces machines sont grandes et lourdes, elles ne sont pas faciles à corriger et comme elles ont moins d'adhérence avec leurs pneus, le pilotage peut vraiment devenir un problème", explique-t-il. "Mais pour nous aussi, les conditions peuvent être limites en MotoGP, même si nous avons plus d'adhérence et que la pression des winglets aide à maintenir la roue avant dans la trajectoire. Un vent fort plus le froid, comme c'est souvent le cas ici à Phillip Island, est une combinaison particulièrement désagréable. Si l'on ajoute à cela de l'eau, la conduite devient vraiment risquée" !

Résultat MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Résultat Moto2, Phillip Island, temps combinés après FP2 (20.10.) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



En outre :

23e Tulovic, Kalex, + 1,732