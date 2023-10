Pol Espargaró (GASGAS/5°): Ogni giro è un piacere

I mesi trascorsi dal grave incidente in allenamento all'apertura della stagione in Portogallo sono stati un lungo calvario per lo spagnolo, che ha festeggiato il suo ritorno al Gran Premio di Gran Bretagna a luglio ma che sta ancora lottando per ritrovare la sua vecchia forma.

Il 32enne padre di famiglia di Granollers si è detto molto soddisfatto del primo vero raggio di speranza della stagione, su una pista dove è sempre stato bravo a dare gas.

"Stamattina abbiamo girato con la mescola media sulla ruota posteriore e abbiamo avuto problemi fino al collo. Ma nel pomeriggio, con la gomma morbida, la moto ha funzionato perfettamente e mi sono sentito davvero a mio agio", ha dichiarato Espargaró, "Dietro a Brad Binder ho fatto un buon tempo nella volata finale. Brad sta guidando a un livello diverso, ma sono contento anch'io: mi sto godendo ogni giro su questa pista".

A differenza di alcuni suoi colleghi, Espargaró è a prova di maltempo e non si preoccupa del maltempo in arrivo nell'estremo sud dell'Australia, previsto al più tardi per domenica. "Ricordo il weekend di gara del 2019, quando le prove del sabato furono annullate a causa delle piogge. Tutti gli altri si sono lamentati delle condizioni della Safety Commission, ma io ero contrario alla cancellazione perché andavo abbastanza forte con la mia moto KTM", ha sorriso Espargaró.

Ora, però, dopo il ritorno al prototipo dall'Austria, si sente di nuovo pronto per tutte le condizioni. "Sono pronto per sabato, sia per la gara sprint che per quella principale", ha annunciato. "La decisione di anticipare l'evento principale è senza dubbio giusta, a parte questo, perché il vento forte è il peggior tempo possibile nel nostro sport", ha osservato Pol.

Espargaró ha continuato: "Soprattutto nella classe Moto2, il vento è pericoloso perché queste macchine sono grandi e pesanti, non facili da correggere, e poiché hanno meno grip con i loro pneumatici, guidare può essere davvero un problema", ha spiegato. "Ma anche per noi della MotoGP le condizioni possono essere al limite, anche se abbiamo più grip e la deportanza delle winglet ci aiuta a tenere la ruota anteriore in pista. Il vento forte e il freddo, come spesso accade qui a Phillip Island, sono una combinazione particolarmente sgradevole. Se a questo si aggiunge l'acqua, guidare diventa davvero rischioso!".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22° Marini, Ducati, + 2.293

Risultato Moto2, Phillip Island, tempi combinati dopo le FP2 (20.10.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2° Canet, Kalex, + 0,138 sec.

3° Acosta, Kalex, + 0,455

4° Dixon, Kalex, + 0,550

5° Gonzalez, Kalex, + 0,632

6° Roberts, Kalex, + 0,787

7° Chantra, Kalex, + 0,902

8° Garcia, Kalex, + 0,924

9° Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10° Lowes, Kalex, + 1,026

11° Guevara, Kalex, + 1,148

12° Arbolino, Kalex, + 1,201

13° Ramirez, Kalex, + 1.245

14° Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15° Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Inoltre:

23° Tulovic, Kalex, + 1.732