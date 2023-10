Pol Espargaró (GASGAS/5º): Cada volta um prazer

Os meses que se seguiram ao grave acidente de treino na abertura da época em Portugal foram longos e difíceis para o espanhol, que celebrou o seu regresso ao Grande Prémio da Grã-Bretanha em julho, mas continua a lutar para recuperar a sua antiga forma.

O homem de família de Granollers, de 32 anos, ficou ainda mais satisfeito com o primeiro raio de esperança da época, numa pista onde sempre foi bom a pisar o acelerador.

"Esta manhã, estávamos a correr com o pneu médio na roda traseira e estávamos com problemas até ao pescoço. Mas esta tarde, com o pneu macio, a moto funcionou na perfeição e senti-me muito confortável", disse Espargaró, satisfeito: "Atrás do Brad Binder consegui uma boa volta no sprint final. O Brad está a rodar a um nível diferente, mas eu também estou feliz - estou a gostar de cada volta nesta pista."

Ao contrário de alguns dos seus colegas, Espargaró é à prova de intempéries e tem poucas preocupações com o mau tempo que se aproxima no extremo sul da Austrália, previsto para domingo, o mais tardar. "Lembro-me do fim de semana da corrida de 2019, quando os treinos de sábado foram cancelados por causa das tempestades. Toda a gente se queixou das condições na Comissão de Segurança, mas eu fui contra o cancelamento porque estava a andar decentemente rápido na minha moto de fábrica da KTM", sorriu Espargaró.

Agora, no entanto, depois de regressar ao protótipo da Áustria, sente-se novamente preparado para todas as condições. "Estou pronto para sábado, quer seja no sprint ou na corrida principal", anunciou. "A decisão de antecipar a prova principal é, sem dúvida, acertada, porque o vento forte é o pior tempo possível no nosso desporto", observou Pol.

Espargaró continuou: "Especialmente na classe Moto2, o vento é perigoso porque estas máquinas são grandes e pesadas, não são fáceis de corrigir, e porque têm menos aderência com os pneus, a condução pode ser realmente um problema", explicou. "Mas também para nós, no MotoGP, as condições podem ser limite, apesar de termos mais aderência e a força descendente dos winglets ajudar a manter a roda dianteira na pista. Vento forte e frio, como acontece frequentemente aqui em Phillip Island, é uma combinação particularmente desagradável. Quando se junta água a isso, a condução torna-se realmente arriscada!"

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22º Marini, Ducati, + 2,293

Resultado Moto2, Phillip Island, tempos combinados após FP2 (20.10.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:32.548 min.

2º Canet, Kalex, + 0,138 seg.

3º Acosta, Kalex, + 0,455

4º Dixon, Kalex, + 0,550

5º Gonzalez, Kalex, + 0,632

6º Roberts, Kalex, + 0,787

7º Chantra, Kalex, + 0,902

8º Garcia, Kalex, + 0,924

9º Lopez, Boscoscuro, + 1.005

10º Lowes, Kalex, + 1,026

11º Guevara, Kalex, + 1,148

12º Arbolino, Kalex, + 1,201

13º Ramirez, Kalex, + 1,245

14º Bendsneyder, Kalex, + 1.317

15º Darryn Binder, Kalex, + 1.362



Também:

23º Tulovic, Kalex, + 1.732