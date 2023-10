Fabio Di Giannantonio (7º): "Proceder como un médico".

Tras terminar 16º en la FP1, Fabio Di Giannantonio fue séptimo por la tarde, y pudo asegurarse el pase a la Q2. "Ha sido un buen día", dijo satisfecho. "Estoy muy contento porque las sensaciones por la mañana no eran muy buenas. He tenido problemas con la parte delantera, sobre todo en las curvas rápidas. No me sentí tan cómodo como en Mandalika". En Indonesia, el pasado domingo, el romano fijó su mejor registro histórico en MotoGP en la cuarta plaza.

"Cuando acabas de tener una buena actuación, también es importante seguir así. Así que quería empezar este fin de semana realmente bien", subrayó el piloto del Gresini Ducati. "Estaba un poco preocupado, pero los chicos de boxes han hecho un gran trabajo. En la sesión de entrenamientos la moto ha ido muy bien, he podido apretar bastante en las curvas rápidas y he vuelto a encontrar mis sensaciones. También he recuperado la velocidad. Hemos sido rápidos durante toda la sesión, incluso con el neumático medio trasero. Eso ha sido muy importante y por eso creo que hoy hemos sacado muchas cosas positivas."

Su compañero de marca en Ducati y líder del Campeonato del Mundo, Pecco Bagnaia, ha tropezado hasta la undécima posición, quejándose de problemas en la aceleración. No fue el caso de "Diggia" sobre la GP22.

"No, en mi caso es sólo en las curvas largas como la 2, 6, 9 y en las dos últimas curvas cuando tengo problemas con la parte delantera en medio de la curva. Ahí tengo un poco la sensación de que la rueda delantera se dobla hacia dentro. Creo que tenemos que mejorar en ese aspecto. Aún así, hemos sido rápidos y cuando estás en una situación así, siempre es fundamental tocar la moto. Quizá puedas ganar una décima, pero por otro lado también puedes perder el feeling. Tienes que ser muy quirúrgico, como un médico", sonríe el italiano de 25 años.

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293