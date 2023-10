Fabio Di Giannantonio (7e) : "Procéder comme un médecin".

Après avoir terminé 16e en FP1, Fabio Di Giannantonio a décroché son ticket pour la Q2 en se classant 7e de l'après-midi. "C'était une bonne journée", a-t-il déclaré avec satisfaction. "Je suis super content parce que le matin, les sensations n'étaient pas très bonnes. J'avais un peu de mal avec l'avant, surtout dans les virages rapides. Je ne me sentais pas aussi à l'aise qu'à Mandalika". Dimanche dernier, en Indonésie, le Romain a fixé sa meilleure performance en MotoGP en terminant quatrième.

"Quand tu viens de faire une bonne performance, c'est important de continuer de la même manière. Je voulais donc vraiment bien commencer ce week-end", soulignait le pilote Gresini Ducati. "J'étais donc un peu inquiet, mais les gars dans le box ont fait un excellent travail. Lors de la séance de pratique, la moto était géniale, j'ai pu pousser assez fort dans les virages rapides et retrouver mes sensations. C'est ainsi que la vitesse est revenue. Nous avons été rapides tout au long de la séance, même avec le pneu arrière médium. C'était très important et je pense donc que nous retirons beaucoup de positif aujourd'hui".

Son collègue de marque Ducati et leader du championnat du monde, Pecco Bagnaia, a trébuché en onzième position et s'est plaint de problèmes d'accélération. Ce n'était pas le cas de "Diggia" sur la GP22.

"Non, dans mon cas, ce n'est que dans les longs virages comme le 2, 6, 9 et les deux derniers que j'ai du mal avec l'avant au milieu du virage. Là, j'ai un peu l'impression que la roue avant se replie. Je pense que nous devons nous améliorer dans ce domaine. Malgré tout, nous étions rapides et quand tu es dans une telle situation, c'est toujours critique de toucher à la moto. Tu peux peut-être gagner un dixième, mais d'un autre côté, tu peux aussi perdre le feeling. Tu dois être très chirurgical, comme un médecin", a souri le pilote italien de 25 ans.

Résultats des essais MotoGP, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293