Fabio Di Giannantonio (7°): "Procedere come un medico".

Dopo il 16° posto nelle FP1, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il settimo posto nel pomeriggio, assicurandosi il biglietto per la Q2. "È stata una buona giornata", ha dichiarato soddisfatto. "Sono felicissimo perché al mattino il feeling non era dei migliori. Ho faticato un po' con l'anteriore, soprattutto nelle curve veloci. Non mi sentivo a mio agio come a Mandalika". In Indonesia, domenica scorsa, il romano ha notoriamente fissato il suo best di tutti i tempi in MotoGP al quarto posto.

"Quando hai appena fatto una buona prestazione, è importante continuare così. Quindi volevo iniziare questo weekend davvero bene", ha sottolineato il pilota della Gresini Ducati. "Ero un po' preoccupato, ma poi i ragazzi ai box hanno fatto un ottimo lavoro. Nelle prove la moto andava benissimo, sono riuscito a spingere abbastanza forte nelle curve veloci e a ritrovare il mio feeling. Così è tornata anche la velocità. Siamo stati veloci per tutta la sessione, anche con la gomma posteriore media. Questo è stato molto importante ed è per questo che credo che oggi abbiamo tratto molti vantaggi".

Ilcompagno di marca Ducati e leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia è scivolato all'undicesimo posto, lamentando problemi in accelerazione. Non è stato così per "Diggia" sulla GP22.

"No, nel mio caso è solo nelle curve lunghe come la 2, la 6, la 9 e nelle ultime due che faccio fatica con l'anteriore a centro curva. Ho la sensazione che la ruota anteriore si pieghi. Penso che dobbiamo migliorare in quell'area. Tuttavia, eravamo veloci e quando ci si trova in una situazione del genere, è sempre fondamentale toccare la moto. Si può guadagnare un decimo, ma d'altra parte si può anche perdere il feeling. Bisogna essere molto chirurgici, come un medico", ha sorriso il 25enne italiano.

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293