Fabio Di Giannantonio (7º): "Proceder como um médico".

No primeiro dia do GP da Austrália em Phillip Island, o piloto da Gresini-Ducati, Fabio Di Giannantonio, continuou a sua tentativa de conseguir um lugar no MotoGP em sétimo lugar.

Depois de terminar em 16º no FP1, Fabio Di Giannantonio foi sétimo na parte da tarde e conseguiu garantir o seu lugar na Q2. "Foi um bom dia", disse ele com satisfação. "Estou super feliz porque a sensação da manhã não era muito boa. Tive algumas dificuldades com a frente, especialmente nas curvas rápidas. Não me senti tão confortável como em Mandalika". Na Indonésia, no passado domingo, o romano fixou o seu melhor resultado de sempre no MotoGP em quarto.

"Quando acabamos de ter um bom desempenho, também é importante continuar assim. Por isso, queria começar este fim de semana muito bem", sublinhou o piloto da Gresini Ducati. "Por isso estava um pouco preocupado, mas depois o pessoal nas boxes fez um excelente trabalho. Na sessão de treinos livres, a moto estava óptima, consegui puxar bastante nas curvas rápidas e voltar a sentir-me bem. Por isso, a velocidade também voltou. Estivemos rápidos durante toda a sessão, mesmo com o pneu traseiro médio. Isso foi muito importante e é por isso que acho que tirámos muitos pontos positivos hoje."

O companheiro de marca da Ducati e líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, caiu para décimo primeiro, queixando-se de problemas na aceleração. Esse não foi o caso de "Diggia" na GP22.

"Não, no meu caso é apenas nas curvas longas como a 2, 6, 9 e nas duas últimas curvas que tenho dificuldades com a frente a meio da curva. Aí tenho um pouco a sensação de que a roda da frente está a dobrar para dentro. Penso que temos de melhorar nessa área. Ainda assim, fomos rápidos e, quando estamos numa situação destas, é sempre importante tocar na mota. Talvez se possa ganhar um décimo, mas, por outro lado, também se pode perder a sensação. É preciso ser muito cirúrgico como um médico," sorriu o italiano de 25 anos.

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293