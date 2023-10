Gare del MotoGP di sabato: programma televisivo modificato

Leprevisioni di maltempo stanno sconvolgendo il programma del GP d'Australia, quindi gli assi della MotoGP completeranno la loro gara principale già sabato dalle 15.10 ora locale. Per gli appassionati dell'Europa centrale, le luci si spegneranno alle 6.10 del mattino a causa di una differenza di fuso orario di nove ore.

Se le condizioni meteorologiche e soprattutto il vento annunciato consentiranno di proseguire il programma domenica, la Tissot Sprint sarà recuperata alle 14.00 (5.00 CEST) al posto della gara del GP.

Invariato: ServusTV trasmetterà tutte le sessioni di qualifica e le gare in diretta su FreeTV in Germania, Austria e Svizzera - solo gli orari di trasmissione sono stati leggermente adattati al nuovo programma.

Per tutti coloro che non vogliono puntare la sveglia nel fine settimana, ServusTV trasmetterà anche le sessioni più importanti in un replay dettagliato il sabato dalle 10.45 e la domenica dalle 10.20.

Non esiste un'alternativa televisiva all'emittente privata austriaca per questo fine settimana, SRF offre le gare della MotoGP solo in streaming su Play SRF.

L'offerta completa di streaming

Sulla piattaforma video e streaming ServusTV On non c'è solo il programma ServusTV in tedesco, ma per gli utenti austriaci tutta l'azione da venerdì in poi (tutte le sessioni di prove, le qualifiche e le gare) può essere vista in live stream con commento originale in inglese.

Se i diritti televisivi consentono la trasmissione anche in Germania oltre che in Austria, lo streaming ServusTV con commento in tedesco sarà disponibile come di consueto anche per gli utenti con indirizzo IP dalla Germania, ovvero per le qualifiche e le gare di tutte le classi.

Suggerimento: durante le tappe oltreoceano, le sessioni di tutte le classi sono disponibili per la visione in video subito dopo la trasmissione, non solo per gli utenti in Austria ma anche in Germania!

Come alternativa a pagamento, il livestream Dorna è disponibile su motogp.com. L'abbonamento per l'intera stagione costa solitamente 139,99 euro. Per 148,99 euro è incluso anche il cronometraggio in diretta. Tuttavia, poiché 15 dei 20 Gran Premi sono già stati completati, il promotore del Campionato del Mondo offre ora un enorme sconto del 70% sul pacchetto video pass!

In cambio, tutte le sessioni sono disponibili in diretta e su richiesta con commento in inglese sul sito ufficiale. Inoltre, sono disponibili numerosi video con interviste e approfondimenti sul dietro le quinte del Campionato del Mondo MotoGP. L'archivio contiene anche tutte le gare del GP dal 1992.

Programma TV Australia GP 2023: