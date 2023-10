Corridas de MotoGP no sábado: programa televisivo ajustado

Existe a ameaça de fortes rajadas de vento em Phillip Island no domingo, pelo que a corrida principal de MotoGP, com 27 voltas, já pode ser vista no sábado. Uma visão geral do programa de TV e streaming para o GP da Austrália.

Omau tempo previsto está a perturbar o calendário do GP da Austrália, pelo que os ases do MotoGP vão completar a corrida principal já no sábado, a partir das 15h10, hora local. Para os adeptos da Europa Central, as luzes apagam-se às 6h10 da manhã devido à diferença horária de nove horas.

Se as condições climatéricas e, sobretudo, o vento anunciado permitirem a continuação do programa no domingo, o Tissot Sprint será disputado às 14 horas (5 horas CEST) em vez da corrida de GP.

Inalterado: A ServusTV irá transmitir todas as sessões de qualificação e corridas em direto na FreeTV na Alemanha, Áustria e Suíça - apenas os horários de transmissão foram ligeiramente ajustados ao novo calendário.

Para todos aqueles que não querem pôr o despertador no fim de semana, a ServusTV também irá transmitir as sessões mais importantes numa repetição detalhada no sábado a partir das 10h45 e no domingo a partir das 10h20.

Este fim de semana não existe alternativa televisiva à emissora privada austríaca, a SRF apenas oferece as corridas de MotoGP em streaming no Play SRF.

A oferta completa de streaming

Na plataforma de vídeo e streaming ServusTV On não existe apenas o programa da ServusTV em alemão, para os utilizadores na Áustria toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) pode ser vista em direto com comentários originais em inglês.

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP da Alemanha - ou seja, para as sessões de qualificação e as corridas em todas as classes.

Dica: Durante as paragens no estrangeiro, as sessões de todas as classes estão disponíveis para visualização em vídeo imediatamente após a transmissão, não só para os utilizadores na Áustria, mas também na Alemanha!

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. A subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. O tempo em direto também está incluído por 148,99 euros. No entanto, como 15 dos 20 Grandes Prémios já foram concluídos, o promotor do Campeonato do Mundo oferece agora um desconto de 70% no pacote de passes de vídeo!

Em contrapartida, todas as sessões estão disponíveis em direto e a pedido, com comentários em inglês, no sítio Web oficial. Para além disso, existem inúmeros vídeos com entrevistas e imagens dos bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. O arquivo também contém todas as corridas de GP desde 1992.

Programa de TV Australia GP 2023: