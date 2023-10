Marco Bezzecchi (6º): El cansancio se quedó en el cuerpo

Apenas dos semanas después de romperse la clavícula, Marco Bezzecchi terminó el viernes en Phillip Island en sexta posición. Esto significaba que el rizado piloto de la escuadra Mooney VR46 Ducati seguía siendo el segundo mejor piloto Ducati en el campo de MotoGP y se clasificó sólidamente y directamente para la Q2 del sábado, cuando también se disputará la carrera principal. Su compañero de equipo Luca Marini perdió claramente la oportunidad de entrar directamente en la Q2.

"No ha estado mal, pero sinceramente esperaba estar un poco mejor", ha descrito "Bez" respecto a su estado físico con el hombro dañado y luego continúa: "El dolor es un poco menor, pero todavía siento la fatiga del fin de semana pasado."

Bezzecchi explica: "Aquí, con los cambios de dirección a alta velocidad, la moto se siente bastante pesada y mi lado derecho del cuerpo está un poco cansado. Pero ya lo sabía, así que no me puedo quejar".

Sobre adelantar al sábado la carrera principal en Phillip Island, el italiano de 24 años afirma: "Es mejor para mí porque me da un día menos sobre la moto, un día menos para mi cuerpo. Será difícil en cuanto a la elección de neumáticos y demás. Pero en cualquier caso, no me importa. En cualquier caso, prefiero sufrir un día menos".

El medallista de bronce del Campeonato del Mundo asegura: "Estoy contento con el rendimiento. Parece que las KTM son un poco más rápidas, tienen buen empuje. Quizá la pista esté mejor el sábado y podamos acercarnos entonces. Todavía tengo que ajustar algunas cosas en la moto para mí y también adaptar el pilotaje, siempre es una combinación. Pero he sido bastante rápido, también mi ritmo ha sido bueno. No me puedo quejar".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293