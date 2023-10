Marco Bezzecchi (6e) : "La fatigue est restée dans le corps

Près de deux semaines après sa fracture de la clavicule, Marco Bezzecchi a conclu la journée de vendredi à Phillip Island en sixième position. Le pilote de l'équipe Mooney-VR46-Ducati s'est tout de même classé deuxième meilleur pilote Ducati du plateau MotoGP et s'est qualifié solidement et directement pour la Q2 de samedi, où se déroulera également la course principale. Son coéquipier Luca Marini a quant à lui nettement manqué l'accès direct à la Q2.

"Ce n'était pas mal, mais honnêtement, je m'attendais à aller un peu mieux", a décrit "Bez" à propos de sa condition physique avec son épaule endommagée, avant de poursuivre : "La douleur est un peu moins forte, mais je ressens encore la fatigue du week-end dernier".

Bezzecchi explique : "Ici, avec les changements de direction à haute vitesse, la moto semble assez lourde et la partie droite de mon corps est un peu fatiguée. Mais je le savais, donc je ne peux pas me plaindre".

Concernant l'avancement de la course principale de Phillip Island au samedi, l'Italien de 24 ans a déclaré : "C'est mieux pour moi, car j'ai ainsi un jour de moins sur la moto - un jour de moins pour mon corps. Ce sera certainement difficile en ce qui concerne le choix des pneus et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, cela m'est égal. En tout cas, je préfère souffrir un jour de moins".

Le troisième du championnat du monde assure : "Je suis content de la performance. Il semble que les KTM soient un peu plus rapides - elles ont un bon drive. Peut-être que la piste s'améliorera samedi et que nous pourrons nous rapprocher. Je dois encore régler certaines choses sur ma moto et adapter mon pilotage - c'est toujours une combinaison. Mais j'étais plutôt rapide, mon rythme était également bon. Je n'ai pas à me plaindre".

Résultats MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293