Marco Bezzecchi (6°): la fatica è rimasta nel corpo

Appena due settimane dopo essersi rotto la clavicola, Marco Bezzecchi ha concluso il venerdì di Phillip Island in sesta posizione. Questo significa che il riccioluto pilota della squadra Mooney VR46 Ducati è ancora il secondo miglior pilota Ducati della MotoGP e si è qualificato in modo solido e diretto per la Q2 di sabato, quando si terrà anche la gara principale. Il compagno di squadra Luca Marini ha chiaramente mancato l'accesso diretto alla Q2.

"Non è andata male, ma onestamente mi aspettavo di andare un po' meglio", ha descritto "Bez" riguardo alle sue condizioni fisiche con la spalla danneggiata e poi continua: "Il dolore è un po' meno, ma sento ancora la fatica dello scorso weekend".

Bezzecchi spiega: "Qui, con i cambi di direzione ad alta velocità, la moto è piuttosto pesante e il mio lato destro del corpo è un po' stanco. Ma lo sapevo, quindi non posso lamentarmi".

Per quanto riguarda l'anticipazione della gara principale a Phillip Island a sabato, il 24enne italiano ha detto: "È meglio per me perché mi dà un giorno in meno sulla moto, un giorno in meno per il mio corpo. Sarà sicuramente difficile in termini di scelta delle gomme e così via. Ma comunque - non mi interessa. In ogni caso, preferisco soffrire un giorno in meno".

Il bronzo iridato assicura: "Sono contento della prestazione. Sembra che le KTM siano un po' più veloci, hanno una buona guida. Forse sabato la pista sarà migliore e potremo avvicinarci. Devo ancora regolare alcune cose sulla moto e adattare la guida: è sempre una combinazione. Ma sono stato abbastanza veloce, anche il mio ritmo era buono. Non posso lamentarmi".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20/10):

1° Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293