Marco Bezzecchi (6º): O cansaço ficou no corpo

A estrela da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, ficou satisfeito com a sua condição física na sexta-feira de MotoGP em Phillip Island, mas ainda sente a tensão do fim de semana de Mandalika nos seus ossos.

Apenas duas semanas depois de ter partido a clavícula, Marco Bezzecchi terminou a sexta-feira em Phillip Island na 6ª posição. Isto significa que o piloto de cabeça encaracolada da equipa Mooney VR46 Ducati continua a ser o segundo melhor piloto da Ducati no pelotão de MotoGP e qualificou-se sólida e diretamente para a Q2 no Sábado, altura em que também se realiza a corrida principal. O companheiro de equipa Luca Marini falhou claramente a entrada direta na Q2.

"Não foi mau, mas honestamente esperava estar um pouco melhor", descreveu "Bez" em relação à sua condição física com o ombro danificado e continua: "A dor é um pouco menor, mas ainda sinto a fadiga do fim de semana passado".

Bezzecchi explica: "Aqui, com as mudanças de direção a alta velocidade, a moto parece bastante pesada e o meu lado direito do corpo está um pouco cansado. Mas eu sabia disso, por isso não me posso queixar."

Sobre a antecipação da corrida principal em Phillip Island para sábado, o italiano de 24 anos disse: "É melhor para mim porque me dá menos um dia na mota - menos um dia para o meu corpo. Vai ser difícil, de certeza, em termos de escolha de pneus e por aí fora. Mas, seja como for, não me interessa. De qualquer forma, prefiro sofrer menos um dia".

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo garante: "Estou satisfeito com o desempenho. Parece que as KTMs são um pouco mais rápidas - têm uma boa condução. Talvez a pista esteja melhor no sábado e possamos aproximar-nos mais. Ainda tenho de ajustar algumas coisas na mota para mim e também adaptar a condução - é sempre uma combinação. Mas fui bastante rápido, o meu ritmo também foi bom. Não me posso queixar".

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1:27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293