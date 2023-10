Aleix Espargaró (Aprilia/9º): "Bien preparado".

"He sido el más rápido con el neumático medio", ha dicho Aleix Espargaró (34) tras los entrenamientos del viernes. "Casi todos los demás pilotos salieron con el blando nada más empezar. Me he concentrado durante mucho tiempo en el trabajo de puesta a punto con la goma más dura. Y ha merecido la pena. Fui el piloto más rápido con esta configuración de neumáticos".

Elaplazamiento meteorológico de la carrera del GP al sábado, con un sprint previsto para el domingo, es por lo tanto bastante conveniente para el tres veces ganador del GP. "Me alegro de haber trabajado tanto con el medio. Por supuesto, eso es una ventaja con una carrera el sábado. Pero en general, esta decisión es justa para todos. Así podemos ofrecer al público una buena Cerda".

Sin embargo, no todo fue sol para el piloto oficial de Aprilia, especialmente por culpa de algunos baches en la pista. "He tenido problemas sobre todo en la última curva, he perdido mucho tiempo ahí, es una locura. Mi mejor vuelta ha sido medio segundo más lenta que el año pasado, y prácticamente sólo he perdido ese tiempo en ese bache", se lamentaba el catalán en la curva 12 del Circuito de Phillip Island.

Pero el problema parece solucionable. "Ese bache hizo que la RS-GP 23 girara muy mal y me fui muy hacia el exterior. El dilema es que se podría solucionar con más acelerador. Pero para la carrera eso no funcionaría porque entonces el desgaste de los neumáticos sería demasiado grande. Todavía tenemos que analizarlo".

Además del problema en la última curva, Espargaró temía inicialmente problemas en la curva de salida. "Esto es crítico en diferentes circuitos, por ejemplo en Silverstone. Debido al dispositivo de salida, llegamos a la curva de salida cerrada a gran velocidad. Pero creo que con los frenos de hoy deberíamos tenerlo bajo control aquí".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1'27.943 min.

2º Miller, KTM, + 0.148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.269

4º Martin, Ducati, + 0.279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0.420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0.699

12º Rins, Honda, + 0.701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1.221

20º Oliveira, Aprilia, + 1.768

21º Nakagami, Honda, + 1.807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0.720 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.738 seg.

4º Brad Binder, KTM, + 1.246

5º Zarco, Ducati, + 1.272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1.395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1.395

8º Miller, KTM, + 1.414

9º Bastianini, Ducati, + 1.425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11º Bagnaia, Ducati, + 1.479

12º Marc Márquez, + 1.575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14º Rins, Honda, + 1.639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17º Nakagami, Honda, + 1.795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20º Mir, Honda, + 1.933

21º Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293