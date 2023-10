Aleix Espargaró (Aprilia/9e) : "parfaitement préparé".

"J'ai été le plus rapide avec les pneus mediums", résumait Aleix Espargaró (34 ans) après la séance d'essais de vendredi. "Presque tous les autres pilotes sont partis avec les tendres dès le début. Je me suis longtemps concentré sur le travail de réglage avec la gomme la plus dure. Cela s'est avéré payant. J'ai été le pilote le plus rapide avec cette configuration de pneus".

L'avancement de la course du GP au samedi pour des raisons météorologiques, avec un sprint prévu le dimanche, convient donc parfaitement au triple vainqueur du GP. "Je suis content d'avoir investi autant de travail dans le medium. C'est évidemment un avantage pour une course le samedi. Mais en général, cette décision est juste pour tout le monde. Nous pouvons ainsi offrir au public une bonne séance d'essais".

Malgré tout, le pilote officiel Aprilia n'a pas connu que des jours heureux, notamment en raison de quelques bosses sur la piste. "J'ai surtout eu des problèmes dans le dernier virage, j'y ai perdu beaucoup de temps, c'est fou. Mon meilleur tour était une demi-seconde plus lent que l'an dernier, et je n'ai pratiquement laissé ce temps que dans ce cahot", a déclaré le Catalan, en colère contre le virage 12 du circuit de Phillip Island.

Mais le problème semble pouvoir être résolu. "A cause de ce bump, la RS-GP 23 s'est mal orientée et je suis allé très loin à l'extérieur. Le dilemme est que l'on pourrait résoudre cela en mettant plus de gaz. Mais pour la course, cela ne fonctionnerait pas, car l'usure des pneus serait alors trop importante. Nous devons encore analyser cela".

Outre le problème dans le dernier virage, Espargaró craignait au départ des problèmes dans le virage de départ. "C'est critique sur différents circuits, par exemple à Silverstone. Avec le dispositif de départ, nous arrivons à grande vitesse dans le virage de départ étroit. Mais je pense qu'avec les freins d'aujourd'hui, nous devrions pouvoir maîtriser cela".

Résultat MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.) :

1. Brad Binder, KTM, 1:27.943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Résultat MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293