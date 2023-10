Aleix Espargaró (Aprilia/9°): "Ben preparato".

Alex Espargaró si è dovuto accontentare del nono posto nella classifica dei tempi verso la fine delle prove a Phillip Island. Ma lui sa perché. Si vede in una posizione di partenza ottimale per la gara.

"Sono stato il pilota più veloce con la gomma media", ha dichiarato Aleix Espargaró (34) dopo le prove del venerdì. "Quasi tutti gli altri piloti sono usciti con la morbida fin dall'inizio. Mi sono concentrato a lungo sul lavoro di messa a punto con la gomma più dura. Questo ha dato i suoi frutti. Sono stato il pilota più veloce con questa configurazione di pneumatici".

Ilrinvio meteorologico della gara del GP a sabato, con una volata prevista per domenica, è quindi piuttosto conveniente per il tre volte vincitore del GP. "Sono contento di aver lavorato così tanto sul mezzo. Naturalmente, questo è un vantaggio con una gara al sabato. Ma in generale questa decisione è giusta per tutti. In questo modo possiamo offrire al pubblico un buon Sow".

Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori per il pilota ufficiale Aprilia, soprattutto a causa di alcune asperità della pista. "Ho avuto problemi soprattutto all'ultima curva, ho perso molto tempo lì, è pazzesco. Il mio miglior giro è stato di mezzo secondo più lento rispetto all'anno scorso, e praticamente ho perso quel tempo solo in quella cunetta", ha detto il catalano alle prese con la curva 12 del circuito di Phillip Island.

Ma il problema sembra risolvibile. "Quel dosso ha fatto girare male la RS-GP 23 e sono rimasto molto all'esterno. Il dilemma è che si potrebbe risolvere con più gas. Ma per la gara non funzionerebbe perché l'usura degli pneumatici sarebbe troppo elevata. Dobbiamo ancora analizzarlo".

Oltre al problema dell'ultima curva, Espargaró temeva inizialmente problemi nella curva iniziale. "Questo è un aspetto critico in diversi circuiti, ad esempio a Silverstone. A causa del dispositivo di partenza, entriamo nella curva di partenza stretta ad alta velocità. Ma credo che con i freni di oggi dovremmo avere tutto sotto controllo".

Risultato prove MotoGP, Phillip Island (20/10):

1° Brad Binder, KTM, 1'27.943 min.

2° Miller, KTM, + 0,148 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,269

4° Martin, Ducati, + 0,279

5° Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6° Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8° Bastianini, Ducati, + 0,510

9° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10° Zarco, Ducati, + 0,513

11° Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16° Marc Márquez, Honda, + 0,847

17° Quartararo, Yamaha, + 0,994

18° Mir, Honda, + 1,064

19° Marini, Ducati, + 1.221

20° Oliveira, Aprilia, + 1.768

21° Nakagami, Honda, + 1.807

22° Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Risultati FP1 della MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,738 sec.

4° Brad Binder, KTM, + 1,246

5° Zarco, Ducati, + 1,272

6° Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7° Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8° Miller, KTM, + 1.414

9° Bastianini, Ducati, + 1.425

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.441

11° Bagnaia, Ducati, + 1.479

12° Marc Márquez, + 1.575

13° Pol Espargaró, KTM, + 1.636

14° Rins, Honda, + 1.639

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.714

16° Di Giannantonio, Ducati, + 1.780

17° Nakagami, Honda, + 1.795

18° Quartararo, Yamaha, + 1.819

19° Morbidelli, Yamaha, + 1.901

20° Mir, Honda, + 1.933

21° Oliveira, Aprilia, + 2.124

22 Marini, Ducati, + 2.293