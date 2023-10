Aleix Espargaró (Aprilia/9º): "Bem preparado".

Alex Espargaró teve de se contentar com o nono lugar na perseguição ao tempo no final dos treinos em Phillip Island. Mas ele sabe porquê. Ele vê-se numa posição de partida ideal para a corrida.

"Fui o piloto mais rápido com o pneu médio", disse Aleix Espargaró (34) após os treinos de sexta-feira. "Quase todos os outros pilotos saíram com o macio logo no início. Concentrei-me durante muito tempo no trabalho de afinação com a borracha mais dura. Isso valeu a pena. Fui o piloto mais rápido com esta configuração de pneus."

Oadiamento meteorológico da corrida de GP para sábado, com um sprint planeado para domingo, é, portanto, bastante conveniente para o três vezes vencedor de GP. "Estou contente por ter trabalhado tanto no pneu médio. É claro que isso é uma vantagem com uma corrida no sábado. Mas, em geral, esta decisão é justa para todos. Desta forma, podemos oferecer ao público um bom Sow."

No entanto, nem tudo foi sol para o piloto de fábrica da Aprilia, especialmente por causa de alguns solavancos na pista. "Tive problemas especialmente na última curva, perdi muito tempo aí, é de loucos. A minha melhor volta foi meio segundo mais lenta do que no ano passado, e praticamente só perdi esse tempo naquela lomba", lamentou o catalão na curva 12 do Circuito de Phillip Island.

Mas o problema parece ter solução. "Aquela colisão fez com que o RS-GP 23 virasse muito para dentro e eu fiquei muito para fora. O dilema é que se podia resolver isto com mais acelerador. Mas para a corrida isso não funcionaria porque o desgaste dos pneus seria demasiado grande. Ainda temos de analisar isso".

Para além do problema na última curva, Espargaró temia inicialmente problemas na curva de partida. "Isto é crítico em diferentes pistas, por exemplo, em Silverstone. Devido ao dispositivo de partida, entramos na curva de partida apertada a alta velocidade. Mas penso que com os travões de hoje devemos ter isso sob controlo aqui."

Resultado dos treinos de MotoGP, Phillip Island (20/10):

1º Brad Binder, KTM, 1'27.943 minutos.

2º Miller, KTM, + 0,148 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0,269

4º Martin, Ducati, + 0,279

5º Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6º Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8º Bastianini, Ducati, + 0,510

9º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10º Zarco, Ducati, + 0,513

11º Bagnaia, Ducati, + 0,699

12 Rins, Honda, + 0,701

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16º Marc Márquez, Honda, + 0,847

17º Quartararo, Yamaha, + 0,994

18º Mir, Honda, + 1,064

19º Marini, Ducati, + 1,221

20º Oliveira, Aprilia, + 1,768

21º Nakagami, Honda, + 1,807

22º Morbidelli, Yamaha, + 1.965

Resultado FP1 do MotoGP, Phillip Island (20.10.):

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2º Augusto Fernández, KTM, + 0,720 seg

3º Viñales, Aprilia, + 0,738 seg

4º Brad Binder, KTM, + 1,246

5º Zarco, Ducati, + 1,272

6º Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7º Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8º Miller, KTM, + 1,414

9º Bastianini, Ducati, + 1,425

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11º Bagnaia, Ducati, + 1,479

12º Marc Márquez, + 1,575

13º Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14º Rins, Honda, + 1,639

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16º Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17º Nakagami, Honda, + 1,795

18º Quartararo, Yamaha, + 1.819

19º Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20º Mir, Honda, + 1,933

21º Oliveira, Aprilia, + 2,124

22 Marini, Ducati, + 2.293