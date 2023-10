Phillip Island Q1: Mejor tiempo para Bagnaia - 2º Márquez

Como siempre, varios pilotos de renombre se alinearon en la Q1 porque no habían logrado entrar entre los diez primeros el viernes y, por lo tanto, tenían que aspirar a uno de los dos primeros puestos en la primera sesión clasificatoria en Phillip Island para luego luchar por las doce primeras posiciones de la parrilla en la Q2, el tercer clasificado en la Q1 saldría 13º el sábado y el domingo, y así sucesivamente.

Bagnaia, Augusto Fernández, Raúl Fernández, Alex Márquez, Marc Márquez y Quartararo eran los candidatos más prometedores para pasar a la Q2.

Alex Rins, que fue 12º el viernes, a 1.064 segundos, abandonó antes del sábado y no participó en la segunda sesión de entrenamientos libres de la mañana. Se quejaba de mucho dolor. "No sabemos si el dolor viene de la tibia o del peroné", explicó el ganador de Texas, que el viernes seguía siendo el mejor piloto de Honda, duodécimo. Como Stefan Bradl no fue convocado por HRC para Australia, Rins no será sustituido en el GP de Australia.

Ahora se está sometiendo a un chequeo en Melbourne y entonces decidirá si compite en Buriram el próximo fin de semana (28/29 de octubre).

Increíblemente, hay cuatro Campeones del Mundo de MotoGP en la parrilla del GP de 2023. Marc Márquez, Mir, Bagnaia y Quartataro tuvieron que clasificarse para la Q2 en la Q1.

El Campeón del Mundo Pecco Bagnaia tomó la delantera en la primera tanda con 1'28.854 min, pero luego Augusto Fernández (1'28.435 min) le superó. Bagnaia ha sido segundo, a 0.108s. Marc Márquez se ha quedado a 0.001s del segundo puesto.

Pecco Bagnaia se ha esforzado por no llevar a ningún piloto a remolque en la segunda tanda cuando aún quedaban cuatro minutos para el final.

Resultado Q1, Phillip Island, 21.10.

1º Bagnaia, 1:28.160 min

2º Marc Márquez, + 0.077 seg.

3º Alex Márquez, + 0.164

4º A. Fernández, KTM, + 0,275

5º R. Fernández, Aprilia, + 0,447

6º Mir, Honda, + 0,681

7º Quartararo, Yamaha, + 0,765

8º Marini, Ducati, + 0,887

9º Oliveira, Aprilia, + 1.022

10º Morbidelli, Yamaha, + 1.259

11º Nakagami, Honda, + 1.672

Resultado 2º entrenamiento libre, 21.10.

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min

2º Marc Márquez, + 0,373 s

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,560

4º Bagnaia, Ducati, + 0,646

5º Zarco, Ducati, + 0,796

6º Augusto Fernández, KTM, + 0.720

7º Viñales, Aprilia, + 0.738

8º Quartararo, Yamaha, + 0.787

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.910

10º Alex Márquez, Ducati, + 0.947

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.995

12º Binder, KTM, + 1.053

13º Mir, Honda, + 1.211

14º Marini, Ducati, + 1.229

15º Bastianini, Ducati, + 1.264

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,271

17º Di Giannantonio, Ducati, + 1,302

18º Miller, KTM, + 1,326