Phillip Island Q1 : Meilleur temps pour Bagnaia - 2. Márquez

Lors de la première séance de qualification du GP d'Australie à Phillip Island, Pecco Bagnaia et Marc Márquez ont réussi à se hisser en Q2 en se classant respectivement 1 et 2.

Comme toujours, quelques pilotes de renom se sont retrouvés en Q1 parce qu'ils n'avaient pas réussi à se hisser dans le top 10 vendredi et devaient donc viser l'une des deux premières places lors de la première séance de qualification à Phillip Island, pour ensuite se battre en Q2 pour les douze meilleures places sur la grille de départ, le troisième de la Q1 s'élançant de la 13e place samedi et dimanche, et ainsi de suite.

Bagnaia, Augusto Fernández, Raúl Fernández, Alex Márquez, Marc Márquez et Quartararo étaient les candidats les plus prometteurs pour la montée en Q2.

En effet, Alex Rins, 12e vendredi avec 1,064 seconde de retard, a abandonné avant le samedi et a renoncé dès le matin à la deuxième séance d'essais libres. Il se plaignait de douleurs trop fortes. "Nous ne savons pas si la douleur vient du tibia ou du péroné", a expliqué le vainqueur texan, qui était encore le meilleur pilote Honda vendredi (12e). Stefan Bradl n'ayant pas été convoqué par le HRC en Australie, Rins ne sera pas remplacé lors du GP d'Australie.

Il va maintenant passer des examens à Melbourne et décidera ensuite s'il sera présent à Buriram le week-end prochain (28 et 29 octobre).

Incroyable : quatre champions du monde MotoGP se trouvent sur la grille de départ du GP 2023 - et Marc Márquez, Mir, Bagnaia et Quartataro ont tous dû se qualifier en Q1 pour la Q2.

Le champion du monde Pecco Bagnaia a pris la tête lors du premier run (1:28,854 min), mais il a ensuite été devancé par Augusto Fernández (1:28,435 min). Bagnaia était en deuxième position, à 0,108 sec. Marc Márquez n'était alors qu'à 0,001 seconde de l'importante deuxième place !

Pecco Bagnaia s'est efforcé de ne pas avoir de pilotes dans son sillage lors du deuxième run, alors qu'il restait quatre minutes à courir.

Résultat Q1, Phillip Island, 21.10.

1. Bagnaia, 1:28.160 min

2. Marc Márquez, + 0,077 sec

3. Alex Márquez, + 0,164

4. A. Fernández, KTM, + 0,275

5. R. Fernández, Aprilia, + 0,447

6. Mir, Honda, + 0,681

7. Quartararo, Yamaha, + 0,765

8. Marini, Ducati, + 0,887

9. Oliveira, Aprilia, + 1,022

10. Morbidelli, Yamaha, + 1,259

11. Nakagami, Honda, + 1,672

Résultat de la 2ème séance d'essais libres, 21.10.

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Marc Márquez, + 0,373 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,560

4. Bagnaia, Ducati, + 0,646

5. Zarco, Ducati, + 0,796

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,720

7. Viñales, Aprilia, + 0,738

8. Quartararo, Yamaha, + 0,787

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,910

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,947

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,995

12. Binder, KTM, + 1,053

13. Mir, Honda, + 1,211

14. Marini, Ducati, + 1,229

15. Bastianini, Ducati, + 1, 264

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,271

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,302

18. Miller, KTM, + 1,326