Phillip Island Q1: miglior tempo per Bagnaia - 2° Márquez

Come sempre, alcuni piloti di spicco si sono schierati in Q1 perché non erano riusciti a entrare nella top ten il venerdì e quindi dovevano puntare a uno dei primi due posti nella prima sessione di qualifiche a Phillip Island per poi lottare per le prime dodici posizioni in griglia in Q2, il terzo classificato in Q1 sarebbe partito dal 13° posto il sabato e la domenica, e così via.

Bagnaia, Augusto Fernández, Raúl Fernández, Alex Márquez, Marc Márquez e Quartararo erano i candidati più promettenti per passare alla Q2.

Alex Rins, che venerdì era 12°, con un ritardo di 1,064 secondi, si è arreso prima di sabato e non ha preso parte alla seconda sessione di prove libere del mattino. Ha lamentato un dolore eccessivo. "Non sappiamo se il dolore provenga dalla tibia o dal perone", ha spiegato il vincitore del Texas, che venerdì era ancora il miglior pilota Honda in dodicesima posizione. Poiché Stefan Bradl non è stato convocato in Australia dalla HRC, Rins non sarà sostituito nel GP d'Australia.

Ora si sta sottoponendo a un controllo a Melbourne e poi deciderà se gareggiare a Buriram il prossimo fine settimana (28/29 ottobre).

Incredibilmente, ci sono quattro campioni del mondo della MotoGP sulla griglia di partenza del GP 2023 - e Marc Márquez, Mir, Bagnaia e Quartataro hanno dovuto qualificarsi per la Q2 nella Q1.

Il campione del mondo Pecco Bagnaia ha preso il comando nella prima manche con 1'28.854 min, ma poi Augusto Fernández (1'28.435 min) lo ha superato. Bagnaia era secondo, con un ritardo di 0,108s. Marc Márquez era a un misero 0,001sec dall'importantissimo secondo posto a questo punto!

Pecco Bagnaia ha cercato di non avere piloti al seguito nella seconda manche, quando mancavano ancora quattro minuti alla fine.

Risultato Q1, Phillip Island, 21.10.

1° Bagnaia, 1:28.160 min.

2° Marc Márquez, + 0,077 sec.

3° Alex Márquez, + 0,164

4° A. Fernández, KTM, + 0,275

5° R. Fernández, Aprilia, + 0,447

6° Mir, Honda, + 0,681

7° Quartararo, Yamaha, + 0,765

8° Marini, Ducati, + 0,887

9° Oliveira, Aprilia, + 1,022

10° Morbidelli, Yamaha, + 1.259

11° Nakagami, Honda, + 1.672

Risultato 2a prova libera, 21.10.

1° Martin, Ducati, 1:29.039 min.

2° Marc Márquez, + 0,373 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,560

4° Bagnaia, Ducati, + 0,646

5° Zarco, Ducati, + 0,796

6° Augusto Fernández, KTM, + 0,720

7° Viñales, Aprilia, + 0,738

8° Quartararo, Yamaha, + 0,787

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,910

10° Alex Márquez, Ducati, + 0,947

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,995

12° Binder, KTM, + 1,053

13° Mir, Honda, + 1,211

14° Marini, Ducati, + 1.229

15° Bastianini, Ducati, + 1.264

16° Bezzecchi, Ducati, + 1.271

17° Di Giannantonio, Ducati, + 1.302

18° Miller, KTM, + 1.326