Phillip Island Q1: Melhor tempo para Bagnaia - 2º Márquez

Na primeira sessão de qualificação do GP da Austrália em Phillip Island, Pecco Bagnaia e Marc Márquez entraram na Q2 com as posições 1 e 2.

Como sempre, vários pilotos de renome alinharam na Q1 porque não tinham conseguido ficar entre os dez primeiros na sexta-feira e, por isso, tinham de procurar um dos dois primeiros lugares na primeira sessão de qualificação em Phillip Island para depois lutarem pelas doze primeiras posições da grelha na Q2, sendo que o terceiro classificado na Q1 partiria de 13º no sábado e no domingo, e assim sucessivamente.

Bagnaia, Augusto Fernández, Raúl Fernández, Alex Márquez, Marc Márquez e Quartararo eram os candidatos mais promissores para passar à Q2.

Alex Rins, que foi 12º na sexta-feira, com 1,064 segundos de atraso, desistiu antes de sábado e não participou na segunda sessão de treinos livres da manhã. Queixou-se de demasiadas dores. "Não sabemos se a dor vem da tíbia ou do perónio", explicou o vencedor do Texas, que continuava a ser o melhor piloto da Honda na sexta-feira, em décimo segundo lugar. Como Stefan Bradl não foi enviado para a Austrália pela HRC, Rins não será substituído no GP da Austrália.

Ele está agora a fazer um check-up em Melbourne e depois decidirá se vai competir em Buriram no próximo fim de semana (28/29 de outubro).

Por incrível que pareça, há quatro Campeões do Mundo de MotoGP na grelha do GP de 2023 - e Marc Márquez, Mir, Bagnaia e Quartataro tiveram todos de se qualificar para a Q2 na Q1.

O Campeão do Mundo Pecco Bagnaia assumiu a liderança na primeira corrida com 1m28,854s, mas depois Augusto Fernández (1m28,435s) ultrapassou-o. Bagnaia foi segundo, a 0,108s. Marc Márquez estava a uns míseros 0,001s do importantíssimo segundo lugar nesta altura!

Pecco Bagnaia esforçou-se por não ter nenhum piloto a reboque na segunda corrida, quando ainda faltavam quatro minutos para o final.

Resultado Q1, Phillip Island, 21.10.

1º Bagnaia, 1:28.160 min

2º Marc Márquez, + 0,077 seg.

3º Alex Márquez, + 0,164

4º A. Fernández, KTM, + 0,275

5º R. Fernández, Aprilia, + 0,447

6º Mir, Honda, + 0,681

7º Quartararo, Yamaha, + 0,765

8º Marini, Ducati, + 0,887

9º Oliveira, Aprilia, + 1.022

10º Morbidelli, Yamaha, + 1,259

11º Nakagami, Honda, + 1,672

Resultado 2º treino livre, 21.10.

1º Martin, Ducati, 1:29.039 min

2º Marc Márquez, + 0,373 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,560

4º Bagnaia, Ducati, + 0,646

5º Zarco, Ducati, + 0,796

6º Augusto Fernández, KTM, + 0,720

7º Viñales, Aprilia, + 0,738

8º Quartararo, Yamaha, + 0,787

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,910

10º Alex Márquez, Ducati, + 0,947

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,995

12º Binder, KTM, + 1,053

13º Mir, Honda, + 1,211

14º Marini, Ducati, + 1,229

15º Bastianini, Ducati, + 1, 264

16º Bezzecchi, Ducati, + 1,271

17º Di Giannantonio, Ducati, + 1.302

18º Miller, KTM, + 1.326