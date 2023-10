Phillip Island Q2: Jorge Martin nettamente in testa - 2° Binder

Nelle qualifiche 2 di Phillip Island, Jorge Martin ha vinto per 0,416 secondi su Brad Binder. Marc Márquez non è riuscito ad andare oltre il 7° posto in griglia.

Con 1'27.943", la stella della Parmac-Ducati Jorge Martin è stato l'unico pilota a rimanere sotto l'1'28" nella prima manche della Q2. Il pilota della Red Bull-KTM Brad Binder ha mantenuto il secondo posto con 1'28.028", mentre il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia è terzo. Brad Binder ha avuto un'ottima possibilità di salire in prima fila per la terza volta nella sua 68a gara di MotoGP. Marc Márquez non ha fatto la prima manche e quindi ha occupato solo l'11ª posizione.

Marc Márquez si è poi impegnato a fondo, visto che finora ha conquistato un posto in prima fila in tutte le sue partecipazioni al MortoGP in Australia. Questa volta è in terza fila!

Jorge Martin ha poi stabilito un nuovo record assoluto a Phillip Island con 1:27.246 min.

Risultato Q2, Phillip Island, 21.10.

1° Martin, Ducati, 1:27.246

2° Binder, KTM + 0,416 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,468

4° Aleix Espargaró, Aprilia

5° Zarco, Ducati

6° Di Giannantonio, Ducati

7° Marc Márquez, Honda,

8° Miller, KTM,

9° Viñales, Aprilia,

10° Bezzecchi, Ducati,

11° Pol Espargaró, KTM

12° Bastianini, Ducati, + 1.041