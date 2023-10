Phillip Island Q2: Jorge Martin claramente na frente - 2º Binder

Com 1m27,943s, a estrela da Parmac-Ducati Jorge Martin foi o único piloto a ficar abaixo da marca de 1m28s na primeira corrida da Q2. O piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder, manteve o segundo lugar com 1m28,028s, com o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, em terceiro. E Brad Binder tinha uma excelente hipótese de conseguir chegar à primeira linha da grelha pela terceira vez na sua 68ª corrida de MotoGP. Marc Márquez não fez a primeira corrida e, por isso, ficou apenas na 11ª posição.

Marc Márquez fez um bom esforço, já que conseguiu um lugar na primeira linha da grelha em todas as suas participações no MortoGP na Austrália até agora. Desta vez ele está na linha 3!

Jorge Martin estabeleceu então um novo recorde de todos os tempos em Phillip Island com 1:27.246 min.

Resultado Q2, Phillip Island, 21.10.

1º Martin, Ducati, 1:27.246

2º Binder, KTM + 0,416 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,468

4º Aleix Espargaró, Aprilia

5º Zarco, Ducati

6º Di Giannantonio, Ducati

7º Marc Márquez, Honda,

8º Miller, KTM,

9º Viñales, Aprilia,

10º Bezzecchi, Ducati,

11º Pol Espargaró, KTM

12º Bastianini, Ducati, + 1,041