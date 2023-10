Phillip Island : Première victoire en MotoGP pour Johann Zarco

En raison des mauvaises prévisions météorologiques pour dimanche, le Grand Prix a été avancé au samedi après-midi.



Lors des qualifications, Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) a réalisé le meilleur temps jamais enregistré sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island (1:27,246 min) et s'est emparé de la pole position avec plus de 4/10 sec d'avance sur le pilote officiel KTM Brad Binder.

En course, l'Espagnol a opté pour le pneu arrière tendre et s'est montré puissant jusqu'au dernier tour, où le pneu a complètement lâché. Martin a été relégué de la première à la cinquième place dans les quatre derniers kilomètres, tandis que son coéquipier chez Pramac-Ducati, Johann Zarco, a fêté sa première victoire en MotoGP lors de sa 120e participation.



Le champion du monde Pecco Bagnaia a pu augmenter son avance au championnat du monde de 18 à 27 points grâce à sa deuxième place.

Voici comment s'est déroulée la course :



Départ : Le poleman Jorge Martin s'engage en tête dans le premier virage, Brad Binder est deuxième devant Pecco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio et Marc Marquez.



3ème tour : Di Giannantonio dépasse Bagnaia et se retrouve troisième.



4e tour : Martin devance déjà Binder d'une seconde et Di Giannantonio de 2,8 secondes. Suivent Bagnaia, Johann Zarco, Marc Marquez et Miller.



6e tour : Martin roule dans son propre monde et a 1,6 sec d'avance sur Binder et 3,2 sur Diggia.



7e tour : Martin devance Binder, Diggia, Bagnaia, Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Miller, Bezzecchi et Alex Marquez.



10e tour : Martin devance Binder de 2,3 sec et Diggia de 3,4 sec.



11e tour : chute de Joan Mir.



12e tour : Marc Marquez est dépassé par Aleix Espargaro et n'est plus que septième, peu après Miller passe aussi l'Espagnol.



13e tour : Chute d'Augusto Fernandez dans le virage 4.



15e tour : Marc Marquez recule de plus en plus avec le pneu arrière tendre et n'est plus que neuvième.



16e tour : Martin a 3,4 secondes d'avance sur Binder, Diggia a rejoint le Sud-Africain.



19e tour : Diaggia dépasse Binder sur la ligne droite de départ-arrivée et se retrouve deuxième. Il accuse un retard de 3,4 secondes sur le leader Martin. Bagnaia et Zarco sont maintenant derrière Binder.



21e tour : Le rythme de Jorge Martin diminue nettement, il est le seul avec Pol Espargaro à rouler avec le pneu arrière tendre.



22e tour : Zarco dépasse Bagnaia et se retrouve quatrième, Binder et Diggia sont à la portée du Français.



23e tour : Binder passe Diggia et est deuxième, Zarco et Bagnaia sont juste derrière eux.



25e tour : Zarco dépasse Diggia et est troisième, le leader Martin ralentit et n'a plus que 1,5 sec d'avance.



Avant-dernier tour : Zarco améliore sa deuxième place, Diggia, Bagnaia et Binder sont derrière lui.



Dernier tour : Le pneu arrière tendre de Martin se dégonfle complètement, l'Espagnol est dépassé par Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio et Binder et ne termine qu'en cinquième position.

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19e Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins