Phillip Island: prima vittoria in MotoGP per Johann Zarco

A causa del maltempo previsto per domenica, il Gran Premio è stato anticipato a sabato pomeriggio.



Nelle qualifiche, Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo di sempre sul circuito del Gran Premio di Phillip Island con 1:27.246 min e ha conquistato la pole position con un vantaggio di oltre 4/10 sec sul pilota ufficiale KTM Brad Binder.

In gara, lo spagnolo ha optato per il pneumatico posteriore morbido, con il quale è stato forte fino all'ultimo giro, quando il pneumatico si è completamente sgonfiato. Martin è scivolato dal primo al quinto posto negli ultimi quattro chilometri, mentre il compagno di squadra Pramac-Ducati Johann Zarco ha festeggiato la sua prima vittoria in MotoGP alla sua 120esima uscita.



Il campione del mondo Pecco Bagnaia ha portato il suo vantaggio da 18 a 27 punti con il secondo posto.

Ecco come si è svolta la gara:



Partenza: il poleman Jorge Martin entra nella prima curva in testa, Brad Binder è secondo davanti a Pecco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez.



3° giro: Di Giannantonio supera Bagnaia ed è terzo.



4° giro: Martin ha già 1 secondo di vantaggio su Binder e 2,8 secondi su Di Giannantonio, terzo. Lo seguono Bagnaia, Johann Zarco, Marc Marquez e Miller.



6° giro: Martin sta guidando nel suo mondo e ha 1,6 secondi di vantaggio su Binder e 3,2 su Diggia.



7° giro: Martin precede Binder, Diggia, Bagnaia, Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Miller, Bezzecchi e Alex Marquez.



10° giro: Martin ha 2,3 secondi di vantaggio su Binder e 3,4 su Diggia.



11° giro: Joan Mir cade.



12° giro: Marc Marquez viene superato da Aleix Espargaro e ora è solo settimo, poco dopo anche Miller passa lo spagnolo.



Giro 13: Augusto Fernandez cade alla curva 4.



Giro 15: Marc Marquez è sempre più indietro con la gomma posteriore morbida e ora è solo nono.



Giro 16: Martin ha 3,4 secondi di vantaggio su Binder, mentre Diggia ha raggiunto il sudafricano.



Giro 19: Diggia supera Binder sul rettilineo di partenza ed è secondo. È a 3,4 secondi dal leader Martin. Bagnaia e Zarco sono ora alle spalle di Binder.



Giro 21: Il ritmo di Jorge Martin sta chiaramente calando, è l'unico pilota, oltre a Pol Espargaro, a usare la gomma posteriore morbida.



Giro 22: Zarco supera Bagnaia ed è quarto, Binder e Diggia sono a portata di mano del francese.



Giro 23: Binder passa Diggia ed è secondo, Zarco e Bagnaia sono alle sue spalle.



25° giro: Zarco supera Diggia ed è terzo, il leader Martin sta rallentando e ha solo 1,5 secondi di vantaggio.



Penultimo giro: Zarco sale al secondo posto, Diggia, Bagnaia e Binder sono alle sue spalle.



Ultimo giro: la gomma morbida posteriore di Martin si buca completamente, lo spagnolo viene superato da Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio e Binder e termina solo quinto.

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins