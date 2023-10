Phillip Island: Primeira vitória de Johann Zarco no MotoGP

Devido às previsões de mau tempo para domingo, o Grande Prémio foi antecipado para sábado à tarde.



Na qualificação, Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) estabeleceu o tempo mais rápido de sempre no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island com 1:27.246 min e conquistou a pole position com uma vantagem de mais de 4/10 segundos sobre o piloto de fábrica da KTM, Brad Binder.

Na corrida, o espanhol optou pelo pneu traseiro macio e foi uma força com ele até à última volta, quando o pneu furou completamente. Martin caiu do primeiro para o quinto lugar nos últimos quatro quilómetros, enquanto o companheiro de equipa da Pramac-Ducati, Johann Zarco, celebrou a sua primeira vitória no MotoGP na sua 120ª corrida.



O campeão do mundo Pecco Bagnaia aumentou a sua liderança no campeonato do mundo de 18 para 27 pontos com o segundo lugar.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:



Largada: O pole setter Jorge Martin entra na primeira curva na liderança, Brad Binder é o segundo à frente de Pecco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez.



Volta 3: Di Giannantonio ultrapassa Bagnaia e é terceiro.



4ª volta: Martin já tem 1 seg. de vantagem sobre Binder e 2,8 seg. sobre o terceiro Di Giannantonio. Ele é seguido por Bagnaia, Johann Zarco, Marc Marquez e Miller.



Volta 6: Martin está a rodar no seu próprio mundo e tem 1,6 segundos de vantagem sobre Binder e 3,2 sobre Diggia.



7ª volta: Martin está à frente de Binder, Diggia, Bagnaia, Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Miller, Bezzecchi e Alex Marquez.



10ª volta: Martin com 2,3 segundos de vantagem sobre Binder e 3,4 sobre Diggia.



Volta 11: Joan Mir despista-se.



Volta 12: Marc Marquez é ultrapassado por Aleix Espargaro e agora é apenas o sétimo, pouco depois Miller também passa o espanhol.



Volta 13: Augusto Fernandez cai na curva 4.



Volta 15: Marc Marquez fica cada vez mais para trás com o pneu traseiro macio e agora é apenas o nono.



Volta 16: Martin está 3.4 seg à frente de Binder, Diggia alcançou o sul-africano.



Volta 19: Diaggia ultrapassa Binder na reta da meta e é segundo. Ele está 3,4 segundos atrás do líder Martin. Bagnaia e Zarco estão agora atrás de Binder.



Volta 21: O ritmo de Jorge Martin está claramente a cair, ele é o único piloto além de Pol Espargaro que está a usar o pneu traseiro macio.



Volta 22: Zarco ultrapassa Bagnaia e é quarto, Binder e Diggia estão ao alcance do francês.



Volta 23: Binder passa Diggia e é segundo, Zarco e Bagnaia estão logo atrás deles.



Volta 25: Zarco ultrapassa Diggia e é terceiro, o líder Martin está a abrandar e tem apenas 1,5 segundos de vantagem.



Penúltima volta: Zarco melhora para segundo, Diggia, Bagnaia e Binder estão atrás dele.



Última volta: O pneu traseiro macio de Martin fura completamente, o espanhol é ultrapassado por Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio e Binder e termina apenas em quinto.

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 Rdn em 40:39.446 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins