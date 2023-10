Ganador Johann Zarco: "Sólo pensaba en mí".

Johann Zarco fue Campeón del Mundo de Moto2 en 2015 y 2016, y luego tuvo una furiosa temporada de debut en el Campeonato del Mundo de MotoGP en 2017 con el equipo Tech3 Yamaha de Hervé Poncharal como compañero de equipo de Jonas Folger. Pero en 2019, el fichaje por Red Bull KTM se torció, entonces disputó tres carreras en LCR-Honda en otoño de 2019 después de una temprana separación de KTM (tras el GP de Misano), antes de correr en Avintia-Ducati en 2020 y luego unirse a Pramac.

En su 20º podio de MotoGP, el francés se ha subido hoy por primera vez a lo más alto del podio, tras doce segundos puestos como ganador por primera vez -después de bastantes contratiempos y caídas este año, en las que su compañero Jorge Martín le ha robado el protagonismo una y otra vez-.

"Hoy ha habido muchas emociones al final", ha explicado Johann Zarco, de 33 años, tras su 120ª carrera en la categoría de MotoGP. "Me ha costado un poco darme cuenta de la victoria después de cruzar la línea de meta. Sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Siempre supe que ahora tenía la mejor moto, pero no la sensación perfecta con ella. MotoGP es tan competitivo, todos los pilotos están tan cerca, tienes que dar lo mejor de ti en cada vuelta. Pero es difícil, porque en algún momento tienes que aprovechar la oportunidad adecuada y tener mucha paciencia. Porque siempre hay algún piloto que es más competitivo que tú en un día determinado. Tienes que empujar, pero es difícil".

"Hoy ha sido el día ideal para mí. Tenía una buena posición de salida, luego se ha convertido en una carrera agradable para mí. He controlado el desgaste de los neumáticos de forma impecable", dijo Zarco. "He estado mucho tiempo detrás de Pecco y sabía que podía mantener el ritmo hasta el final y luchar por el podio y el segundo puesto. No pensaba realmente en ganar, pero nunca se sabe... Jorge Martín iba en cabeza con el neumático blando trasero; estaba marcando muy buenos tiempos con él. Me sorprendió lo rápido que era con él. Al mismo tiempo, me sorprendió lo mucho que bajó en las últimas cinco vueltas. En ese momento me di cuenta de que era posible hacer muchas cosas ese día. Pensé que hoy podría conseguir un resultado fantástico. Ahora estoy taaaan contento de haberlo conseguido".

Zarco continuó: "Estoy especialmente contento de haber logrado este éxito en Phillip Island de todos los lugares, porque este es un circuito especial que todo el mundo ama. Por lo tanto, fue una sensación y una satisfacción aún mejor que en cualquier otro sitio cuando crucé la línea de meta en primera posición."

Su compañero de equipo Martin está luchando por el campeonato del mundo. Llegó a estar hasta 3,5 seg por delante de sus perseguidores, pero el neumático blando trasero no aguantó las 27 vueltas. Tras 26 vueltas y cuatro curvas, Martin perdió su primer puesto. Zarco se hizo con la segunda plaza. ¿Estaba pensando ya en la victoria? ¿O estaba considerando brevemente si dejar que Martin se llevara los 25 puntos?

"No, estaba realmente concentrado en adelantarle y mantener mi impulso. Pero estaba pensando en adelantarle en otra curva en la que tengo mejor tracción y puedo conseguir una pequeña ventaja enseguida. Pero tenía que darme prisa porque quería evitar un ataque de los pilotos que tenía detrás. Por eso he atacado inmediatamente. No pensaba en la situación de Jorge en el Mundial, sólo en lo que tenía que hacer para ganar".

Resultado de la carrera de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 rds en 40:39.446 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0.477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12.523

11º Viñales, Aprilia, + 13.992

12º Marini, Ducati, + 17.078

13º Oliveira, Aprilia, + 19.443

14º Quartararo, Yamaha, + 20.949

15º Marc Márquez, Honda, + 21.118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37.663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19º Nakagami, Honda, + 37.758

Caída: Joan Mir

No ha salido: Alex Rins

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 31 de 40 carreras

1º Bagnaia, 366 puntos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nilsson 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati 526 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 526 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.