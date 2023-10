Vainqueur Johann Zarco : "Je n'ai pensé qu'à moi".

Johann Zarco a été champion du monde Moto2 en 2015 et 2016, puis il a réalisé une première saison endiablée en 2017 dans le championnat du monde MotoGP au sein de l'équipe Tech3-Yamaha d'Hervé Poncharal, en tant que coéquipier de Jonas Folger. Mais en 2019, son passage chez Red Bull KTM s'est mal passé, il a ensuite participé à trois courses chez LCR-Honda à l'automne 2019 après la séparation précoce de KTM (après le GP de Misano), avant de courir chez Avintia-Ducati en 2020, puis de rejoindre Pramac.

Pour son 20e podium en MotoGP, le Français est monté aujourd'hui pour la première fois sur la plus haute marche du podium, après douze deuxièmes places, et après plusieurs revers et chutes cette année, où son coéquipier Jorge Martin lui a volé la vedette à plusieurs reprises.

"Il y avait beaucoup d'émotions à la fin aujourd'hui", a déclaré Johann Zarco, 33 ans, après sa 120e course dans la catégorie MotoGP. "Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que j'avais gagné après avoir franchi la ligne d'arrivée. J'ai eu l'impression qu'un poids important était tombé de mes épaules. J'ai toujours su que j'avais maintenant la meilleure moto, mais pas le feeling parfait avec elle. Le MotoGP est si compétitif, tous les pilotes sont si proches les uns des autres, tu dois donner le meilleur de toi-même à chaque tour. Mais c'est difficile, car il faut saisir l'opportunité à un moment donné et faire preuve de beaucoup de patience. Car il y a toujours un pilote qui est plus compétitif que toi un jour donné. Tu dois pousser, mais c'est difficile".

"Aujourd'hui, c'était la journée idéale pour moi. J'ai eu une bonne place sur la grille de départ, puis la course s'est déroulée de manière réjouissante pour moi. J'ai parfaitement contrôlé l'usure des pneus", a déclaré Zarco. "J'ai longtemps été derrière Pecco et je savais qu'il pouvait maintenir son rythme jusqu'à la fin et qu'il se battrait pour le podium et la deuxième place. Je ne pensais pas vraiment à la victoire, mais d'un autre côté, on ne sait jamais... Jorge Martin a mené avec le pneu arrière soft, il a fait de superbes chronos avec. J'ai été surpris de voir à quel point il était rapide. En même temps, j'ai été surpris de voir à quel point il a perdu de la vitesse dans les cinq derniers tours. C'est à ce moment-là que j'ai compris que beaucoup de choses étaient possibles ce jour-là. Je pensais que je pouvais obtenir un résultat fantastique aujourd'hui. Maintenant, je suis tellement heureux d'y être parvenu".

Zarco poursuit : "Je suis particulièrement heureux d'avoir réussi ce succès précisément à Phillip Island, car c'est un circuit spécial que tout le monde aime. C'est donc avec un sentiment et une satisfaction encore plus grands qu'ailleurs que j'ai franchi la ligne d'arrivée en première position".

Son coéquipier Martin se bat pour le championnat du monde. Il a compté jusqu'à 3,5 secondes d'avance sur ses poursuivants, mais le pneu arrière soft n'a pas tout à fait tenu les 27 tours. Après 26 tours et quatre virages, Martin a perdu sa première place. Zarco a d'abord pris la deuxième place. Pensait-il déjà à la victoire ? Ou s'est-il brièvement demandé s'il devait laisser les 25 points à Martin ?

"Non, j'étais vraiment concentré sur le fait de le dépasser et de continuer sur ma lancée. Mais je me suis demandé si je ne devais pas le dépasser dans un autre virage, où j'aurais un meilleur drive et où je pourrais immédiatement prendre un peu d'avance. Mais je devais me dépêcher, car je voulais éviter une attaque des gars derrière moi. J'ai donc attaqué immédiatement. Non, je n'ai pas pensé à la situation de Jorge au championnat du monde, seulement à ce que je devais faire pour gagner".

Résultat MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 rdn en 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14e Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Chute : Joan Mir

Pas au départ : Alex Rins

Classement au championnat du monde MotoGP après 31 courses sur 40

1. Bagnaia, 366 points. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. 526 points Ducati (champion du monde). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 526 points. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.