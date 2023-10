Il vincitore Johann Zarco: "Ho pensato solo a me stesso".

Nell'ultimo giro del GP d'Australia, Johann Zarco non ha perso un secondo per decidere se consegnare la vittoria al suo compagno di squadra e vice campione del mondo Jorge Martin.

Johann Zarco è stato campione del mondo della Moto2 nel 2015 e nel 2016, per poi disputare una furiosa stagione di debutto nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2017 con il team Tech3 Yamaha di Hervé Poncharal come compagno di squadra di Jonas Folger. Nel 2019, però, il passaggio alla Red Bull KTM non è andato a buon fine, quindi ha disputato tre gare con la LCR-Honda nell'autunno 2019 dopo una separazione anticipata dalla KTM (dopo il GP di Misano), prima di correre con la Avintia-Ducati nel 2020 e poi passare alla Pramac.

Al suo 20° podio in MotoGP, il francese è salito oggi per la prima volta sul gradino più alto del podio, dopo dodici secondi posti da vincitore - dopo non poche battute d'arresto e cadute quest'anno, in cui il compagno di squadra Jorge Martin ha rubato più volte la scena.

"Oggi ci sono state molte emozioni alla fine", ha spiegato il 33enne Johann Zarco dopo la sua 120esima gara nella classe MotoGP. "Mi ci è voluto un po' per realizzare la vittoria dopo aver tagliato il traguardo. Mi sono sentito come se mi fosse caduto un grosso peso dalle spalle. Ho sempre saputo di avere la moto migliore, ma non il feeling perfetto con essa. La MotoGP è così competitiva, tutti i piloti sono così vicini che bisogna dare il massimo in ogni giro. Ma è difficile, perché a un certo punto devi cogliere l'occasione giusta e avere molta pazienza. Perché c'è sempre qualche pilota più competitivo di te in un determinato giorno. Bisogna spingere, ma è difficile".

"Oggi è stata la giornata ideale per me. Ho avuto una buona posizione di partenza e la gara si è trasformata in una gara piacevole per me. Ho controllato l'usura degli pneumatici in modo impeccabile", ha detto Zarco. "Sono stato a lungo dietro a Pecco e sapevo che avrebbe potuto mantenere il suo ritmo fino alla fine e lottare per il podio e il secondo posto. Non pensavo di vincere, d'altra parte: non si sa mai... Jorge Martin era in testa con la gomma posteriore morbida, con la quale faceva registrare ottimi tempi. Mi ha sorpreso la sua velocità. Allo stesso tempo, mi ha sorpreso il suo calo negli ultimi cinque giri. A quel punto ho capito che era possibile fare molto in questa giornata. Pensavo di poter ottenere un risultato fantastico oggi. Ora sono felicissimo di esserci riuscito".

Zarco ha continuato: "Sono particolarmente felice di essere riuscito a ottenere questo successo proprio a Phillip Island, perché è un circuito speciale che tutti amano. Pertanto, è stata una sensazione e una soddisfazione ancora più grande che altrove quando ho tagliato il traguardo in prima posizione".

Il compagno di squadra Martin è in lotta per il campionato del mondo. Aveva fino a 3,5 secondi di vantaggio sugli inseguitori, ma il pneumatico posteriore morbido non ha retto per tutti i 27 giri. Dopo 26 giri e quattro curve, Martin ha perso il primo posto. Zarco ha conquistato per primo il secondo posto. Stava già pensando alla vittoria? O stava valutando brevemente se lasciare che Martin prendesse i 25 punti?

"No, ero davvero concentrato a superarlo e a mantenere il mio slancio. Ma stavo pensando di superarlo in un'altra curva, dove ho una guida migliore e posso ottenere subito un piccolo vantaggio. Ma dovevo sbrigarmi perché volevo evitare un attacco da parte dei ragazzi dietro di me. Per questo ho attaccato subito. Non pensavo alla situazione di Jorge nel Mondiale, ma solo a quello che dovevo fare per vincere".

Risultato gara MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1° Zarco, Ducati, 27 giri in 40:39.446 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec.

3° Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4° Binder, KTM, + 0,816

5° Martin, Ducati, + 1,008

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.827

7° Miller, KTM, + 9.283

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 9.387

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10° Bastianini, Ducati, + 12.523

11° Viñales, Aprilia, + 13.992

12° Marini, Ducati, + 17,078

13° Oliveira, Aprilia, + 19.443

14° Quartararo, Yamaha, + 20.949

15° Marc Márquez, Honda, + 21.118

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 32.538

17° Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18° Pol Espargaró, KTM, + 37.668

19° Nakagami, Honda, + 37.758

Caduta: Joan Mir

Non è partito: Alex Rins

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 31 gare su 40

1° Bagnaia, 366 punti. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati 526 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 296. 3° Aprilia 274. 4° Yamaha 154. 6° Honda 150.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 526 punti. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.