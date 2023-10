O vencedor Johann Zarco: "Só pensei em mim".

Johann Zarco não perdeu um segundo na última volta do GP da Austrália a pensar se deveria dar a vitória ao seu companheiro de equipa e segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin.

Johann Zarco foi Campeão do Mundo de Moto2 em 2015 e 2016, e depois teve uma temporada de estreia furiosa no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2017 com a equipa Tech3 Yamaha de Hervé Poncharal como companheiro de equipa de Jonas Folger. Mas em 2019, a mudança para a Red Bull KTM deu errado, ele então disputou três corridas na LCR-Honda no outono de 2019 após uma separação precoce da KTM (após o GP de Misano), antes de pilotar na Avintia-Ducati em 2020 e depois ingressar na Pramac.

No seu 20º pódio de MotoGP, o francês subiu ao topo do pódio pela primeira vez hoje, depois de doze segundos lugares como vencedor pela primeira vez - depois de alguns contratempos e quedas este ano, em que o companheiro de equipa Jorge Martin roubou o espetáculo uma e outra vez.

"Houve muitas emoções envolvidas no final de hoje," explicou Johann Zarco, de 33 anos, após a sua 120ª corrida na classe MotoGP. "Demorei algum tempo a aperceber-me da vitória depois de cruzar a linha de meta. Parecia que um peso pesado tinha caído dos meus ombros. Sempre soube que tinha a melhor mota, mas não a sensação perfeita com ela. O MotoGP é tão competitivo, todos os pilotos estão tão próximos, temos de dar o nosso melhor em cada volta. Mas é difícil, porque a certa altura temos de aproveitar a oportunidade certa e ter muita paciência. Porque há sempre um piloto que é mais competitivo do que nós num determinado dia. Temos de nos esforçar, mas é difícil".

"Hoje foi o dia ideal para mim. Tive uma boa posição de partida, o que se transformou numa corrida agradável para mim. Controlei o desgaste dos pneus de forma impecável", disse Zarco. "Estive atrás do Pecco durante muito tempo e sabia que ele podia manter o ritmo até ao fim e lutar pelo pódio e pelo segundo lugar. Por outro lado, não estava a pensar em ganhar: nunca se sabe... O Jorge Martin estava a liderar com o pneu traseiro macio; estava a fazer grandes tempos com ele. Fiquei surpreendido com a rapidez dele. Ao mesmo tempo, fiquei surpreendido com o facto de ele ter caído nas últimas cinco voltas. Nessa altura, percebi que era possível fazer muita coisa neste dia. Pensei que poderia obter um resultado fantástico hoje. Agora estou muito feliz por o ter conseguido fazer."

Zarco continuou: "Estou especialmente feliz por ter conseguido este sucesso em Phillip Island, porque este é um circuito especial que toda a gente adora. Por isso, foi uma sensação e satisfação ainda melhores do que em qualquer outro lugar quando cruzei a linha de chegada na primeira posição."

O colega de equipa Martin está a lutar pelo campeonato do mundo. Chegou a ter 3,5 segundos de vantagem sobre os perseguidores, mas o pneu traseiro macio não aguentou as 27 voltas. Após 26 voltas e quatro curvas, Martin perdeu o primeiro lugar. Zarco assumiu o segundo lugar em primeiro lugar. Estaria ele já a pensar na vitória? Ou estava a considerar se deixaria Martin ficar com os 25 pontos?

"Não, eu estava realmente concentrado em ultrapassá-lo e manter o meu ritmo. Mas estava a pensar em ultrapassá-lo noutra curva, onde tenho uma melhor condução e posso ganhar uma pequena vantagem de imediato. Mas tinha de me apressar porque queria evitar um ataque dos que estavam atrás de mim. Foi por isso que ataquei imediatamente. Não, não estava a pensar na situação do Jorge no Campeonato do Mundo, apenas no que tinha de fazer para ganhar."

Resultado da corrida de MotoGP, Phillip Island, 21.10.2023

1º Zarco, Ducati, 27 voltas em 40:39.446 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3º Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4º Binder, KTM, + 0,816

5º Martin, Ducati, + 1,008

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7º Miller, KTM, + 9,283

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.696

10º Bastianini, Ducati, + 12,523

11º Viñales, Aprilia, + 13,992

12º Marini, Ducati, + 17,078

13º Oliveira, Aprilia, + 19,443

14º Quartararo, Yamaha, + 20,949

15º Marc Márquez, Honda, + 21,118

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17º Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18º Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19º Nakagami, Honda, + 37,758

Queda: Joan Mir

Não começou: Alex Rins

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 31 de 40 corridas

1º Bagnaia, 366 pontos. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati 526 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 296. 3º Aprilia 274. 4º Yamaha 154. 6º Honda 150.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 526 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.